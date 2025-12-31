अलुर : कप्तान बिप्लब सामंत्रे (72) की अर्धशतकीय पारी के बाद देबब्रत प्रधान और संबित बरल (तीन-तीन विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत ओडिशा ने बुधवार विजय हजारे ट्राफी एलीट ग्रुप डी मुकाबले में दिल्ली को 79 रनों से शिकस्त दी।

आज यहां टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी ओडिशा ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट पर 272 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। कप्तान बिप्लब सामंत्रे ने 74 गेंदों में तीन चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 72 रनों की पारी खेली। इसके अलावा गोविंदा पोद्दार (35), स्वास्तिक समल (28), ओम टी मुंडे (26), संबित बरल (17), राजेश मोहंती, आशीर्वाद स्वैन (13), संदीप पटनायक (13), (नाबाद 17) और देबब्रत प्रधान ने (नाबाद 22) रनों का योगदान दिया।

दिल्ली के लिए ऋतिक शौकीन ने चार विकेट लिए। प्रिंस यादव को दो विकेट मिले। नीतीश राणा ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इसके बाद 273 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को ओडिशा के गेंदबाजों ने 42.3 ओवरों में 193 के स्कोर पर ढेर कर मुकाबला 79 रनों से जीत लिया। दिल्ली का शीर्ष और मध्यक्रम बल्लेबाजी में विफल रहा। निचले क्रम ने कुछ संघर्ष दिखाया लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके।

दिल्ली के लिए हर्ष त्यागी ने सर्वाधिक 43 रनों की पारी खेली। ऋतिक शौकीन ने 24 गेंदों में 32 रन बनाये। आयुष डोसेजा (28), दिविज मेहरा (27), कप्तान ऋषभ पंत (24), नवदीप सैनी (17) रन बनाकर आउट हुये। ओडिशा के लिए देबब्रत प्रधान और संबित बरल को तीन-तीन विकेट मिले। राजेश मोहंती ने दो विकेट लिये। बादल बिस्वाल ने एक बल्लेबाज को आउट किया।