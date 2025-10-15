राजकोट : देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर और आर स्मरण के दमदार अर्धशतक की बदौलत कर्नाटक ने बुधवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच के पहले दिन सौराष्ट्र के खिलाफ पांच विकेट पर 295 रन बनाए। पडिक्कल (96 रन, 141 गेंद, 11 चौके) और नायर (73, 126 गेंद, नौ चौके) ने तीसरे विकेट के लिए 146 रन जोड़े। इन दोनों ने उस समय पारी को संवारा जब बाएं हाथ के स्पिनर धर्मेंद्र जडेजा (100 रन पर चार विकेट) ने सलामी बल्लेबाज निकिन जोस और कप्तान मयंक अग्रवाल को पारी की शुरुआत में जल्दी पवेलियन भेजा।

दिन का खेल खत्म होने पर स्मरण (नाबाद 66 रन, 120 गेंद, चार चौके, दो छक्के) के साथ अनुभवी श्रेयस गोपाल क्रीज पर डटे थे। जोस और अग्रवाल के केवल 26 रन तक पवेलियन लौटने के बाद कर्नाटक की टीम लड़खड़ा रही थी और पडिक्कल तथा विदर्भ के साथ दो सत्र खेलने के बाद वापस लौटे नायर ने पारी को संवारा। पडिक्कल ऑफ साइड पर सहज दिखे और उन्होंने उस क्षेत्र में 10 चौके जड़े और इस दौरान कुछ बेहतरीन कट और ड्राइव लगाए।

दूसरी ओर नायर ने फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच पांच चौके लगाए। जडेजा ने नायर को पगबाधा करके इस साझेदारी को तोड़ा और फिर पडिक्कल को बोल्ड करके कर्नाटक का स्कोर चार विकेट पर 195 रन कर दिया। सौराष्ट्र कर्नाटक पर दबाव बनाने के लिए कुछ और मौके बनाने की उम्मीद कर रहा था लेकिन स्मरण और श्रेयस गोपाल (नाबाद 38 रन) ने छठे विकेट के लिए 81 रन की अटूट साझेदारी करके मेजबान टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

ग्रुप के अन्य मुकाबलों में तिरुवनंतपुरम में महाराष्ट्र की टीम रुतुराज गायकवाड़ (91) के अर्धशतक और जलज सक्सेना (49) की उपयोगी पारी के बावजूद महाराष्ट्र के खिलाफ सात विकेट पर 179 रन बनाकर संकट में है। महाराष्ट्र की ओर से एमडी निधीश ने 42 रन पर चार विकेट चटकाए।

पोरवोरिम में गोवा ने अभिनव तेजराणा (नाबाद 130) के नाबाद शतक और ललित यादव (नाबाद 80) के नाबाद अर्धशतक से चंडीगढ़ के खिलाफ तीन विकेट पर 291 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा। इंदौर में मध्य प्रदेश ने सारांश जैन (75 रन पर छह विकेट) की धारदार गेंदबाजी से पंजाब को 232 रन पर समेटने के बाद बिना विकेट खोए छह बनाए। पंजाब की ओर से उदय शरण ने सर्वाधिक 75 रन बनाए।