अहमदाबाद : देवदत्त पडिक्कल (124 रन) के लगातार दूसरे शतक और करुण नायर (नाबाद 130 रन) के नाबाद सैकड़े से गत विजेता कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय टूर्नामेंट के ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में शुक्रवार को यहां केरल को आठ विकेट से हरा दिया। बुधवार को झारखंड को हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाली कर्नाटक टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और केरल को सात विकेट पर 284 रन ही बनाने दिए।

केरल की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 49 रन के स्कोर तक अपने पहले तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद बाबा अपराजित (62 गेंद में 71 रन) और विकेटकीपर मोहम्मद अजहरुद्दीन (58 गेंद में 84 रन) ने उपयोगी पारियां खेलते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। कर्नाटक की ओर से बाएं हाथ के मध्यम गति गेंदबाज अभिलाष शेट्टी ने 59 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि श्रेयस गोपाल ने 61 रन देकर दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक ने कप्तान मयंक अग्रवाल का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन पिछले मैच के शतकवीर पडिक्कल और नायर ने दूसरे विकेट के लिए 234 गेंद में 223 रन की मैच विजयी साझेदारी कर जीत की मजबूत नींव रखी। कर्नाटक ने 48.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।