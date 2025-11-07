गोवा ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप 2025 के दूसरे राउंड की दूसरी क्लासिकल बाजी के बाद पाँच भारतीय खिलाड़ी जहां सीधे तीसरे राउंड में पहुँच गए है जबकि सात भारतीय खिलाड़ी टाईब्रेक में कल आगे बढ्ने का प्रयास करेंगे ।

लय में लौटे गुकेश , अर्जुन की लगातार दूसरी जीत - विश्व चैम्पियन डी गुकेश नें आज शानदार खेल दिखाते हुए काले मोहरो से कारो कान ओपनिंग में कज़ाकिस्तान के नोगेरबेक कायबेक को 59 चालों में पराजित किया , कल के मुक़ाबले आज गुकेश नें लगभग एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की और 1.5-0.5 से राउंड जीतकर तीसरे राउंड में प्रवेश कर गए । वहीं भारत के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरीगैसी नें लगातार दूसरे मुक़ाबले में बुल्गारिया के मार्टिन पेट्रोव को मात देकर जोरदार अंदाज में तीसरे राउंड में प्रवेश किया । प्रज्ञानन्दा की लगातार दूसरी बाजी औस्ट्रेलिया के टेमुर कुयबोकोरोव से बेनतीजा रही और अब उन्हे कल टाईब्रेक का सामना करना होगा ।

खैर सबसे ज्यादा चर्चा हुई आज भारत के दीप्तयान घोष की जिन्होने आज सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए दो बार के फीडे कैंडिडैट चैम्पियन और विश्व चैंपियनशिप खेलने वाले रूस के यान नेपोमनिशि को मात देते हुए प्रतियोगिता से बाहर कर दिया वहीं एक अन्य मुक़ाबले में पांचवें वरीय यूएसए के वेसली सो लिथुनिया के टिटस स्ट्रेमविकिउस से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए । भारत के पेंटाला हरीकृष्णा नें रूस के नेस्टेरोव आर्सनेय को पराजित कर तो भारत के कार्तिक वेंकटरामन नें हमवतन अरविंद चितांबरम को हराकर प्रतियोगिता के अगले दौर में जगह बना ली है ।

कल अब भारत के आर प्रज्ञानन्दा , निहाल सरीन , विदित गुजराती , एम प्राणेश , प्रणव वी और रौनक साधवानी टाईब्रेक के मुक़ाबले खेलेंगे ।