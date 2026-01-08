स्पोर्ट्स डेस्क: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में पांचवें एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को पांच विकेट से हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम की, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में भी अपनी नंबर-1 पोजिशन मजबूत कर ली है। इस हार के साथ ही इंग्लैंड की पहली बार WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

SCG जीत से ऑस्ट्रेलिया की WTC में बादशाहत बरकरार

ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट जीतकर मौजूदा WTC चक्र में आठ में से सातवीं जीत दर्ज की। 2023 के WTC चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को इस चक्र में अब तक सिर्फ एक टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उनका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 87.50 पर पहुंच गया है। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, 'जीत के साथ सीरीज खत्म करना शानदार रहा। हमें पता है कि WTC के लिहाज से हर टेस्ट कितना अहम है। यह बेहतरीन विकेट था और जीत पूरी तरह से मेहनत की बदौलत मिली।'

इंग्लैंड की WTC फाइनल की राह और मुश्किल

बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चौथी हार झेलनी पड़ी। मौजूदा WTC साइकिल में इंग्लैंड ने अब तक 10 टेस्ट खेले हैं, जिनमें उन्हें छह में हार मिली है। उनका जीत प्रतिशत गिरकर 31.67 रह गया है। इंग्लैंड फिलहाल अंक तालिका में सिर्फ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज से ऊपर है। अब उनका अगला टेस्ट असाइनमेंट जून 2026 में घरेलू मैदान पर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होगा।

WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल (ताज़ा स्थिति)

स्थान: 1, टीम: ऑस्ट्रेलिया, मैच: 8, जीत: 7, हार: 1, ड्रॉ: 0, अंक: 84, PCT: 87.50

स्थान: 2, टीम: न्यूज़ीलैंड, मैच: 3, जीत: 2, हार: 0, ड्रॉ: 1, अंक: 28, PCT: 77.78

स्थान: 3, टीम: दक्षिण अफ्रीका, मैच: 4, जीत: 3, हार: 1, ड्रॉ: 0, अंक: 36, PCT: 75.00

स्थान: 4, टीम: श्रीलंका, मैच: 2, जीत: 1, हार: 0, ड्रॉ: 1, अंक: 16, PCT: 66.67

स्थान: 5, टीम: पाकिस्तान, मैच: 2, जीत: 1, हार: 1, ड्रॉ: 0, अंक: 12, PCT: 50.00

स्थान: 6, टीम: भारत, मैच: 9, जीत: 4, हार: 4, ड्रॉ: 1, अंक: 52, PCT: 48.15

स्थान: 7, टीम: इंग्लैंड, मैच: 10, जीत: 3, हार: 6, ड्रॉ: 1, अंक: 38, PCT: 31.67

स्थान: 8, टीम: बांग्लादेश, मैच: 2, जीत: 0, हार: 1, ड्रॉ: 1, अंक: 4, PCT: 16.67

स्थान: 9, टीम: वेस्टइंडीज, मैच: 8, जीत: 0, हार: 7, ड्रॉ: 1, अंक: 4, PCT: 4.17

अगले दो महीनों तक नहीं बदलेगी तालिका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर फोकस के चलते अगले दो महीनों तक WTC अंक तालिका में कोई बदलाव नहीं होगा। अगली टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेली जाएगी, जहां दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैच होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अब तक दो-दो टेस्ट खेले हैं, लेकिन बांग्लादेश अभी तक इस चक्र में जीत दर्ज नहीं कर पाया है। वेस्टइंडीज भी ऐसी ही स्थिति में है, जिसने आठ में से सात टेस्ट गंवाए हैं और एक ड्रॉ खेला है।