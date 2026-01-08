सिडनी : ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खत्म हुआ पांचवां और आखिरी एशेज टेस्ट ने इतिहास रच दिया है। पांचवें एशेज में रिकॉर्ड संख्या में दर्शक आए और यह SCG का सबसे ज्यादा दर्शकों वाला टेस्ट बन गया जिसने 1946-47 के एशेज में बने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

जहां 1946-47 की एशेज सीरीज के SCG टेस्ट में पांच दिनों में कुल 195,253 लोग मैच देखने आए थे। वहीं 2025-26 के एशेज का पांचवां मैच, जो उसी जगह पर हुआ उसमें पांचवें दिन तक कुल 211,032 दर्शकों की भीड़ दर्ज की गई जिसमें मेजबान टीम ने सीरीज 4-1 से जीत ली।

खास बात यह है कि 1946-47 में इंग्लैंड के एशेज दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती थी। हाल ही में खत्म हुई एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने SCG में पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर शानदार सीरीज जीत हासिल की, और आखिरी दिन की मुश्किल पिच पर 160 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया।

इंग्लैंड ने 302/8 के स्कोर से आगे खेलते हुए दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की। मैथ्यू पॉट्स ने पहली ही गेंद पर चौका लगाया और जैकब बेथेल ने अपनी शानदार पारी जारी रखते हुए 150 रन बनाए। सुबह के सेशन में कई DRS के पल आए जिसमें बेथेल का एक सफल रिव्यू भी शामिल था। इससे पहले मिशेल स्टार्क ने बेथेल और जोश टोंग को आउट करके पारी खत्म की और 31 विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा ट्रैविस हेड की अगुवाई में तेजी से शुरू हुआ, क्योंकि 62 रनों की शुरुआती साझेदारी ने एक मजबूत नींव रखी। हालांकि इंग्लैंड ने कड़ी गेंदबाजी, बेकार रिव्यू और करीबी मौकों, जिसमें एक विवादास्पद कैच-बिहाइंड का फैसला भी शामिल था, के जरिए रोमांच बनाए रखा।

जोश टोंग ने लंच से पहले दोनों ओपनरों को आउट कर दिया और ब्रेक के बाद, इंग्लैंड ने फिर से हमला किया जब विल जैक्स ने स्टीव स्मिथ को बोल्ड किया और ऑस्ट्रेलिया के जल्दी-जल्दी कई विकेट गिरे जिससे वापसी की उम्मीदें जगीं। आखिरी समय की घबराहट के बावजूद कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी ने एक महत्वपूर्ण 40 रनों की साझेदारी के साथ पारी को संभाला। 32वें ओवर में कैरी की बाउंड्री ने जीत पक्की कर दी जिससे ऑस्ट्रेलिया ने शानदार सीरीज जीत हासिल की और उस्मान ख्वाजा ने अपने आखिरी टेस्ट मैच को एक यादगार जीत के साथ खत्म किया।

