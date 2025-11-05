गोवा ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप 2025 के दूसरे राउंड की पहली बाजी से सारे दिग्गज वरीय खिलाड़ी विश्व कप के अपने अभियान को आरंभ करते नजर आए, पहले बोर्ड पर विश्व चैम्पियन डी गुकेश और उज्बेकिस्तान के नोगेरबेक कायबेक की बाजी की पहली चाल चलकर उदघाटन करने के लिए खुद मेजबान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पाँच बार के विश्व चैम्पियन विश्वनाथन आनंद पहुंचे ।

गुकेश नें सफ़ेद मोहरो से केटालन ओपनिंग खेलते हुए अपने अभियान की शुरुआत की और मध्य खेल तक उनके मोहोरे बेहद सक्रिय तो नोगेरबेक के मुश्किलों मे नजर आ रहे थे पर खेल की 29वीं चाल में गुकेश से भूल हुई और उन्होने अपने ऊंट की काले के ऊंट से अदला बदली स्वीकार करते हुए नोगेरबेक को वापसी का मौका दे दिया और 84 चालों तक चली यह मैराथन बाजी बेनतीजा रही ।

प्रज्ञानन्दा को भी औस्ट्रेलिया के टेमुर कुयबोकोरोव नें ड्रॉ पर रोक लिया , हालांकि दूसरे वरीय भारत के अर्जुन एरीगैसी नें अपने अभियान को जीत से आरंभ किया , अर्जुन नें बुल्गारिया के मार्टिन पेट्रोव पर जीत दर्ज की , उन्होने काले मोहरो से इटेलिअन ओपनिंग में 42 चालों में जीत दर्ज की ।

अन्य खास मुकाबलों में जर्मनी के विश्व नंबर चार विंसनेट केमर नें रूस के व्लादिसलाव कोवलेव को हराया तो अनुभवी खिलाड़ियों में अजरबैजान के शाकिरयार ममेद्यारोव नें हंगरी के कांटोर ग्रिगेली को , फ्रांस के मकसीम लागरेव नें भारत के सूर्या शेखर गांगुली को और अर्मेनिया के लेवान आरोनियन नें एक रोमांचक मुक़ाबले में भारत के अरोण्यक घोष को पराजित किया ।

वहीं भारत के अन्य खिलाड़ियों में विदित गुजराती नें अर्जेन्टीना के फ़ौस्तीनों ऑरो से , निहाल सरीन नें ग्रीस के अरदीतिस कोरकोलूस से , अरविंद चितांबरम नें हमवतन कार्तिक वेंकटरामन से और पेंटाला हरीकृष्णा नें फीडे के आर्सेनिय नेस्ट्रेरोव से ड्रॉ खेला ,

अब दूसरी क्लासिकल बाजी खेली जाएगी और परिणाम नहीं आने पर अगले दिन टाईब्रेक से विजेता तय होगा