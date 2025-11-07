गोवा ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर के टाईब्रेक मुक़ाबले में कई रोमांचक मुकाबलों के बीच कई दिग्गज खिलाड़ी विश्व कप से बाहर हो गए तो कई नें किसी तरह अपनी जगह अगले दौर में बना ली । आज सबसे ज्यादा नजरे थी भारत के आर प्रज्ञानन्दा पर जो प्रतियोगिता के तीसरे वरीय खिलाड़ी होने के साथ ही पिछले बार के विश्व कप उपविजेता भी है पर आज दो बार समय ऐसा आया जब प्रज्ञानंदा विश्व कप से बाहर होने की कगार पर पहुँच गए थे । औस्ट्रेलिया के टेमुर कुयबोकोरोव से दोनों क्लासिकल बाज़ियाँ ड्रॉ होने के बाद आज पहले टाईब्रेक में 15 मिनट के रैपिड मुक़ाबले में पहली बाजी ड्रॉ रही और दूसरी बाजी में प्रज्ञानन्दा नें सफ़ेद मोहरो से एक भारी भूल की और वह बाजी हारने के बेहद करीब पहुँच गए , पर किसी तरह एंडगेम में एक मोहरो कम होते हुए भी उन्होने अपने घोड़े और वजीर से राजा को ऐसा फसाया की बाजी ड्रॉ पर समाप्त हो गयी और पहले टाईब्रेक के बाद स्कोर 2-2 हो गया , तीसरे टाईब्रेक में 10 मिनट के दो रैपिड में प्रज्ञानन्दा पपहली बाजी हार गए और 3-2 से पीछे हो गए दूसरी बाजी में करो या मरो की स्थिति में उन्होने जीत दर्ज की और दूसरे टाईब्रेक के बाद स्कोर 3-3 हो गया । अंत में आखिरकार उन्होने तीसरे टाईब्रेक की दोनों 5 मिनट की ब्लिट्ज़ बाज़ियाँ जीतकर 5-3 से टाईब्रेक जीत लिया और तीसरे राउंड में प्रवेश कर गए ।

भारत के विदित गुजराती नें अर्जेन्टीना के शतरंज के मेसी कहे जाने वाले फ़ौस्तीनों औरो को टाईब्रेक में 2.5-1.5 से पराजित करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया ।

अन्य भारतीय खिलाड़ियों में निहाल सरीन का विश्व कप से बाहर होना सबसे बड़ी खबर रही वह दिव्या देशमुख को पराजित करने वाले ग्रीस के अरदीतिस कोरकोलूस से 1.5-0.5 से टाईब्रेक हार गए और पहले टाईब्रेक के बाद ही विश्व कप से बाहर हो गए ।

भारत के वी प्रणव नें नॉर्वे के आर्यन तारी को 2.5-1.5 से , भारत के एसएल नारायनन नें इंग्लैंड के निकिता वितुगोव को 5-3 से पराजित करते हुए अगले दौर में जगह बनाई तो भारत के एम प्राणेश नें जर्मनी के दिमितृज कोलारस को 3-1 से मात देते हुए तीसरे दौर में जगह बनाई । कुल मिलाकर अब बचे हुए 64 खिलाड़ियो में 10 भारतीय खिलाड़ी तीसरे दौर में अगले दौर में पहुँचने का प्रयास करेंगे ।

अब कल तीसरे राउंड में भारत के विश्व चैम्पियन डी गुकेश के सामने जर्मनी के स्वाने फ़्रेडरिक ,अर्जुन एरीगैसी के सामने उज़्बेक्सितान के वोखिदोव शम्सइद्दीन, आर प्रज्ञानन्दा के सामने अर्मेनिया के रोबर्ट होवानिस्यन ,विदित गुजराती के सामने यूएसए के सैम शंकलंद , एसएल नारायनन के सामने चीन के यू यांगी , पेंटाला हरीकृष्णा के सामने बेल्जियम के डेनियल दरधा ,प्रणव वी के सामने लिथुनिया के टिटस स्ट्रेमविकिउस ,दीप्तयान घोष के सामने अर्मेनिया के सेर्गेसियन गेब्रियल , कार्तिक वेंकटरामन के सामने रोमानिया के डेक बोगदान डेनियल , प्राणेश एम के सामने जर्मनी के विंसनेट केमर होंगे ।