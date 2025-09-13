समरकंद , उज्बेकिस्तान ( निकलेश जैन ) फीडे ग्रांड स्विस 2025 का पाँचवाँ राउंड सबसे ज्यादा उलटफेर साबित हुआ। ईरान के ग्रांड मास्टर परहम मगसूदलू ने हंगरी के जीएम रिचर्ड रापोर्ट को हराकर 4.5 अंकों के साथ अपनी एकल बढ़त बरकरार रखी है । भारत के विश्व नंबर-5 अर्जुन एरिगैसी ने इंग्लैंड नंबर-2 निकिता वितुगोव पर क्लासिकल अंदाज़ में बेहतरीन जीत दर्ज की। वहीं विश्व चैम्पियन डी. गुकेश को अमेरिका के सबसे कम उम्र के ग्रांडमास्टर अभिमन्यु मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा। विश्व नंबर-4 आर. प्रज्ञानन्दा ने लगातार दूसरे राउंड में एंडगेम में चूक की और जर्मनी नंबर-2 मैटियास ब्लूबम से हार गए। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में निहाल सरिन और प्रणव वेंकटेश ने शानदार जीत दर्ज कर अपने स्कोर को 3.5 तक पहुँचा दिया है । अभिमन्यु पुराणिक ने भी स्लोवेनिया नंबर-1 व्लादिमिर फेडोसीव के खिलाफ एक तूफ़ानी मुकाबले में बाजी अपने नाम की। महिला वर्ग में मौजूदा चैम्पियन सयुंक्त बढ़त पर चल रही भारत की आर. वैशाली ने रूस की कतेरीना लाग्नो से ड्रॉ खेला ,अज़रबैजान की इंटरनेशनल मास्टर उल्विया फतालिएवा ने लगातार दूसरे मुक़ाबले में पूर्व महिला विश्व चैम्पियन अलेक्ज़ांड्रा कोस्टेनियुक को हराकर धमाकेदार प्रदर्शन किया। अब महिला वर्ग में वैशाली, लाग्नो, उल्विया और दीनारा वाग्नर चारों 4/5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं।