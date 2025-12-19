Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
FacebookTwitterLinkedin

मुंबई ( निकलेश जैन ) टेक महिंद्रा और विश्व शतरंज संघ के द्वारा साझा तौर पर आयोजित ग्लोबल शतरंज लीग के छठे दिन आज प्रतियोगिता में तीन की जगह चार मुक़ाबले होने शुरू हो गए है और अंतिम चार में पहुचने की जंग बेहद रोचक हो गई है । 

आज सबसे ज़्यादा दो मुक़ाबले खेले गुकेश और अर्जुन से सजी टीम अलस्कन नाइट्स और सबसे आगे चल रही त्रिवेणी कॉनिटनेंटल किंग्स नें, अलस्कन नें पहले अर्जुन के शानदार और सारा खादेमालसरीह के शानदार प्रदर्शन के चलते  अमेरिकन गैम्बिट्स को करीबी मुक़ाबले में 9-7 से हराते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की वहीं दिन के अंतिम मुक़ाबले में अलस्क्न नाइट्स का सामना था सबसे आगे चल रही वर्तमान चैंपियन त्रिवेणी कांटिनेंटल किंग्स से

PunjabKesari

और इस बार पहले बोर्ड पर डी गुकेश नें अलीरेजा से अपनी हार का हिसाब चुकाते हुए काले मोहरो से पराजित कर दिया । महिलाओं के बोर्ड पर लग्नों कैटरिना नें जू जीनर को मात दी पर दूसरे बोर्ड पर अर्जुन वे यी से , तीसरे बोर्ड पर डोमिंगेज विदित गुजराती से और सारा पाँचवें बोर्ड पर अलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक से हार गई ओर अलस्क्न नाइट्स जीत के करीब आकर भी 9-10 से हार गई । 

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए विदित ने कहा, “यह राहत की बात है। ऐसा लगता है जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हों और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। पहले गेम के बाद मैं बहुत निराश था और मुझे खुशी है कि मेरी जीत टीम के काम आई।” इस जीत से टीसीके की बढ़त बरकरार है ,हालांकि, उनको पहले मुकाबले में अल्पाइन एसजी पाइपर्स के खिलाफ उलटफेर का सामना करना पड़ा, जहां उनके आइकन खिलाड़ी अलीरेज़ा फिरौज़जा फैबियानो कारुआना से हार गए। इसके बाद, अलस्कन नाइट्स के खिलाफ जीत जरूरी हो गई थी ताकि वे मुंबई मास्टर्स से आगे बने रहें, जिन्होंने गंगा ग्रैंडमास्टर्स पर जीत के बाद कुछ समय के लिए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया था।