मुंबई ( निकलेश जैन ) डिफेंडिंग चैंपियन ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग के सातवें दिन फायर्ज़ अमेरिकन गैम्बिट्स के खिलाफ बेहद रोमांचक मुकाबले में 8–7 से जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली और साथ ही प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम भी बन गई है । मैच का निर्णायक क्षण प्रोडिजी बोर्ड पर आया, जहां मार्क-आंद्रिया मौरिज़ी ने आखिरी बाज़ी में वोलोदर मुर्ज़िन को मात दी। इस जीत के साथ किंग्स ने न सिर्फ मैच अपने नाम किया, बल्कि तालिका में शीर्ष पर छह अंकों की बढ़त भी बना ली। मौरिज़ी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

हालांकि दिन के पहले मुकाबले में फायर्ज़ अमेरिकन गैम्बिट्स ने अपग्रैड मुंबई मास्टर्स को 16–1 से करारी शिकस्त देकर बाक़ी के तीन स्थानों की दौड़ को बेहद रोचक बना दिया है । गंगेज़ ग्रैंडमास्टर्स ने अल्पाइन एसजी पाइपर्स को 10–9 से हराकर तीसरे स्थान पर छलांग लगाई। हालांकि दिन के अंतिम मुकाबले में उन्हें पीबीजी अलस्कन नाइट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। उस मैच में सारा खादेम और अर्जुन एरिगैसी की जीतों ने नाइट्स को अहम अंक दिलाए। आइकन बोर्ड पर विश्व चैंपियन डी. गुकेश और विश्वनाथन आनंद के बीच बाज़ी ड्रॉ रही, जो अलस्कन नाइट्स की जीत के लिए पर्याप्त साबित हुई।

फ़िलहाल ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स 18 अंकों के साथ प्ले ऑफ में पहुँच गई है जबकि अपग्रैड मुंबई मास्टर्स और गंगेज़ ग्रैंडमास्टर्स 12–12 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।जबकि चौंथे स्थान की दौड़ में अलास्कन नाइट्स , अमेरिकन गैम्बिट्स और अल्पाइन पाइपर्स में 9 अंकों के साथ जंग जारी है । शीर्ष की दो टीमों को सीधे फ़ाइनल खेलने का मौका मिलेगा जबकि तीसरी और चौंथी टीम को तीसरे स्थान के लिए खेलने का मौका मिलेगा ।