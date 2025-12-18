मुबई (निकलेश जैन ) ग्लोबल चेस लीग के तीसरे सत्र के पाँचवें दिन आख़िरकार डी गुकेश और अर्जुन एरिगैसी से सजी टीम अलस्कन नाइट्स नें आख़िरकार लगातार चार हार के बाद वापसी करते हुए अल्पाइन पाइपर्स को पराजित करते ह्यूएब अपनी पहली जीत दर्ज की । पहले बोर्ड पर गुकेश नें फैबियानो कारूआना को , दूसरे बोर्ड पर अर्जुन एरिगैसी नें अनीश गिरी को , तीसरे बोर्ड पर डोमिंगेज पेरेज नें आर प्रज्ञानंदा को और चौंथे बोर्ड पर लाग्नो कैटरिना नें हाउ ईफ़ान को पराजित करते हुए आख़िरकार टीम का खाता खोल दिया । आख़िरी के दो बोर्ड अल्पाइन के पक्ष में गए पर अलस्कन नाइट्स नें 12-8 से जीत दर्ज कर ली । टीम अभी भी अंतिम पायदान पर है पर प्रतियोगिता के आधे चरण के अंत में आई यह जीत अभी भी उनके प्ले ऑफ में पहुँचने की उम्मीद को क़ायम रखें हुए है । अन्य दो मुकाबलों में त्रिवेणी कांटिनेंटल किंग्स नें सबसे आगे चल रही मुम्बा मास्टर्स को अलीरेजा फ़िरोज़ा के दम पर 9-5 से पराजित करते हुए एकल बढ़त क़ायम कर ली है तो वही जावोखीर सिंदारोव के दम पर गैंग्स ग्रैंड मास्टर्स नें अमेरिकन गैम्बिट को 8-7 के करीबी अन्तर से पराजित करते हुए ख़ुद को शीर्ष 3 में क़ायम रखा है ।