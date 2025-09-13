समरकंद , उज्बेकिस्तान (निकलेश जैन) – फीडे ग्रांड स्विस 2025 के दूसरे राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सबसे ज्यादा चर्चा निहाल सरीन की बाजी की रही, जिसमें उन्होंने महान मिखाइल ताल की शैली की याद दिलाते हुए लगातार मोहरों की बलि दी और आखिरकार जोरदार जीत दर्ज की।

अर्मेनिया के ग्रांड मास्टर अराम हकोब्यान के खिलाफ निहाल ने एक्सचेंज बलिदान के बाद घोड़े की बलि दी। निहाल का विश्वास और सटीक खेल पूरी तरह सही साबित हुआ। aअब देखना यह है की क्या निहाल इस टूर्नामेंट से 2700 का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं ।

विश्व चैम्पियन डी. गुकेश तुर्की के सबसे युवा ग्रांडमास्टर यागिज कान एरदोग्मुस के खिलाफ अच्छा मौका बनाने के बावजूद जीत नहीं पा सके और बाजी ड्रॉ रही तो अभिमन्यु पुराणिक ने मौजूदा चैंपियन विदित गुजराती को बराबरी पर रोका। शीर्ष वरीय फीडे के प्रज्ञानन्दा ने इवान ज़ेमल्यान्स्की की साधारण गलती का फायदा उठाकर जीत दर्ज की , वहीं अर्जुन एरिगैसी ने अर्मेनिया के हाइक मार्टिरोस्यान को रोमांचक मुकाबले में हराया। वहीं विश्व कप महिला चैम्पियन दिव्या देशमुख ने जर्मनी के एलेक्जेंडर डॉन्चेंको से ड्रॉ खेला।

वहीं महिला वर्ग में वर्तमान विजेता आर. वैशाली ने नीदरलैंड की एलिन रोएबर्स को केवल 22 चालों में पराजित कर सबको चौंका दिया तो वंतिका अग्रवाल ने कज़ाकिस्तान की विश्व ब्लिट्ज चैम्पियन बिबिसारा असायबायेवा के खिलाफ जीत का मौका गंवा दिया और खेल ड्रॉ रहा।