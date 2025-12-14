मुबई (निकलेश जैन ) ग्लोबल चेस लीग के तीसरे सत्र की शुरुआत बेहद रोमांचक रही, जहां ‘होम टीम’ अपग्रैड मुंबई मास्टर्स ने गंगा ग्रैंडमास्टर्स को 17–4 से करारी शिकस्त देकर पहले दिन ही अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं, मौजूदा चैंपियन ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने अल्पाइन एसजी पाइपर्स को 9–7 से हराकर अपने खिताब बचाव अभियान की सफल शुरुआत की। यह लीग टेक महिंद्रा और फ़ीडे की संयुक्त पहल है।

मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में खेले गए उद्घाटन मुकाबले में किंग्स और पाइपर्स आमने-सामने थे। मुकाबले का केंद्र आकर्षण अलिरेज़ा फ़िरोज़ा और फाबियानो कारुआना के बीच आइकन बोर्ड की टक्कर रही। कारुआना ने ब्लैक से आक्रामक सिसिलियन ड्रैगन चुना, लेकिन जोखिम भारी पड़ा। फिरोजा ने सामग्री बलिदान के जरिए मजबूत स्थिति बनाते हुए एंडगेम में शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले पाइपर्स को शुरुआती बढ़त तब मिली जब निनो बात्सियाशविली ने ब्लैक से एलेक्ज़ेंड्रा कोस्तेनियुक को हराकर चार अहम अंक दिलाए।लेकिन किंग्स ने वेई यी के जरिए जोरदार वापसी की, जिन्होंने वियना गेम में सफेद मोहरों से अनिश गिरी को मात दी। बहुप्रतीक्षित भारतीय मुकाबले में विदित गुजराती और आर. प्रज्ञानन्दा के बीच बाज़ी ड्रॉ रही। निर्णायक प्रदर्शन के लिए अलिरेज़ा फिरोजा को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

दिन के दूसरे मुकाबले में अपग्रैड मुंबई मास्टर्स ने गंगा ग्रैंडमास्टर्स पर पूरी तरह दबदबा बनाया। काले मोहरो से खेलते हुए मैक्सिम वाशिए-लाग्रेव ने विश्वनाथन आनंद को हराकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। प्रोडिजी बोर्ड पर बार्दिया दानेशवर ने रौनक साधवानी की गलती का फायदा उठाते हुए निर्णायक जीत दर्ज की और स्कोर 4–0 कर दिया। वेस्ली सो और विन्सेंट केमर के बीच मुकाबला साथ ड्रॉ रहा, लेकिन तब तक मास्टर्स टॉप बोर्ड्स पर बढ़त बना चुके थे।

सुपरस्टार खिलाड़ियों ने मुंबई की जीत को और पुख्ता किया। हरिका द्रोणावल्ली और शखरियार ममेद्यारोव ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर दबाव बढ़ाया। गंगा ग्रैंडमास्टर्स की ओर से एकमात्र जीत पोलिना शुवालोवा ने दर्ज की, जिन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया। इसके बाद हरिका और ममेद्यारोव की जीत ने किसी भी संभावित वापसी की उम्मीद खत्म कर दी। जीसीएल में पदार्पण कर रहे वेस्ली सो को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया।

पहले दिन के तीसरे मुकाबले में पीबीजी अलास्कन नाइट्स, जिसमें गुकेश डी और अर्जुन एरिगैसी की जोड़ी शामिल है, ने हिकारू नाकामुरा की अगुवाई वाली फायर्स अमेरिकन गैम्बिट्स का सामना किया।लेकिन इस मुक़ाबले में सभी बाजियाँ बेनतीजा रही सिर्फ़ एक को छोड़कर जो की गैम्बिट्स के पक्ष में गई जब इंजक टियोडोरा नें सारासादात कदम को पराजित कर दिया ।