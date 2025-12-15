मुबई (निकलेश जैन ) ग्लोबल चेस लीग के तीसरे सत्र के दूसरे दिन अपने घर में खेल रही मुम्बा मास्टर्स नें लगातार दूसरे दिन एक बार फिर बड़े अन्तर से जीत दर्ज करते हुए अपनी बढ़त को क़ायम रखा है , हालांकि मौजूदा चैंपियन ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने भी लगातार दूसरी जीतद अर्ज कर ली है और मैच पॉइंट में वह मुम्बा मास्टर्स के साथ 6 अंकों पर है हालांकि गेम पॉइंट में मुम्बा मास्टर्स 26 अंकों के साथ शीर्ष पर है जबकि टीसीके 24 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है । वहीं कल हार से शुरुआत करने वाली विश्वनाथन आनंद के नेत्तृत्व वाली गैंग्स ग्रैंड मास्टर्स आज वापसी करने में सफल रही और अपनी पहली जीत दर्ज करने में सफल रही ।

दिन की शुरुआत हुई आज एसजी अल्पाइन पाइपर्स और गैंग्स ग्रैंड मास्टर्स के मुक़ाबले के साथ जिसमें गैंग्स ग्रैंड मास्टर्स के लिए विश्व कप विजेता जावोखीर सिंदारोव नें आर प्रज्ञानंदा को , पोलिना शुवालोवा नें विश्व नम्बर एक महिला खिलाड़ी हूँ ईफ़ान को पराजित करते हुए तो जूनियर बोर्ड पर रौनक साधवानी नें लियोन मेंडोंसा को मात देते हुए 13-6 की बड़ी जीत दिला दी ।

दूसरे मुक़ाबले में आमने सामने थी कल जीतने वाली दोनों टीमें मुंबा मास्टर्स और अमेरिकन गैम्बिट्स जिसमें अमेरिकन गैम्बिट्स के लिए नाकामुरा नें तो मैक्सिम को हराकर चार अंक दिलाये पर मुम्बा मास्टर्स की और से शकीरयार मामेद्यारोव नें रिचर्ड रापोर्ट और दानेश्वर बरदिया नें मुरजिन बोलोदर नें को मात देते हुए होम टीम को 9-7 की करीबी जीत दिला दी ।

दिन के अंतिम मुक़ाबले में विश्व चैंपियन डी गुकेश के नेत्तृत्व वाली पीबीजी अलास्कान नाइट्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा , पहले बोर्ड पर गुकेश को त्रिवेणी कांटिनेंटल किंग्स के अलीरेजा फ़िरोज़ा नें मात दी तो जु जिनर नें लग्नों कैटरिना को और मार्क मौरज़्ज़ी नें डेनियल धरधा को मात देते टीसीके को 15-3 की बड़ी जीत दिल दी ।