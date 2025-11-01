Go to PunjabKesari.in

Author: Niklesh Jain
गोवा ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप 2025 के पहले राउंड के मुकाबलों का आज आगाज हो गया और प्रतियोगिता के सबसे बड़े दल भारत से आज 16 खिलाड़ी दूसरे राउंड में पहुँचने के लिए दमखम लगाते हुए नजर आए । भारतीय खिलाड़ियों में शीर्ष 8 खिलाड़ी विश्व चैम्पियन डी गुकेश , आर प्रज्ञानन्दा , अर्जुन एरीगैसी , निहाल सरीन , विदित गुजराती , अरविंद चितांबरम और पेंटाला हरीकृष्णा को सीधे दूसरे राउंड में प्रवेश दिया गया है । 

आज के मुकाबलों में भारत से प्रणव वी नें अल्जीरिया के बौलरेंस एडिने को पराजित किया तो भारत के प्राणेश एम नें कज़ाकिस्तान के सतबेक अख्मेदिनोव को पराजित किया , राष्ट्रीय चैम्पियन इनियन पी नें क्यूबा के असोन ईसीडरो को हराया तो सूर्या शेखर गांगुली नें अजरबैजान के अहमद अहमदज़ादा को पराजित किया । और इस तरह इन चारों खिलाड़ियों को दूसरे दौर में प्रवेश करने के लिए दूसरी बाजी में  आधे अंक की जरूरत है । 

कई भारतीय खिलाड़ियों को पहली बाजी बेनतीजा रही और ऐसे में कल की बाजी इनके लिए खास होगी । रौनक साधवानी , लियॉन मेन्दोंसा, एसएल नारायनन , ललित बाबू , कार्तिक वेंकटरामन, दीप्तयान घोष और राजा ऋत्विक आर नें  पहले दिन ड्रॉ के साथ शुरुआत की । 

दिव्या को मिली पराजय : महिला विश्व कप विजेता भारत की दिव्या देशमुख जो की इस प्रतियोगिता में एक मात्र महिला खिलाड़ी है उन्हे आज सफ़ेद मोहरो से ग्रीस के आर्किदीस कोरकोलूस से पराजय का सामना करना पड़ा , दिव्या को नीमजो इंडियन ओपनिंग में अपनी प्यादे की एक गलत चाल का नुकसान उठाना पड़ा और अब उन्हे हर हाल में जीत ही इस प्रतियोगिता में बनाए रख सकती है । दिव्या के अलावा भारत के नीलाश सहा , हिमाल गुसेन , अरोण्यक घोष को पहले राउंड में हार का सामना करना पड़ा । कल सभी खिलाड़ी दूसरे रंग से अपनी दूसरी बजाई खेलेंगे ।