स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका पर 342 रनों की जीत के साथ वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। जो भारत के नाम श्रीलंका पर 317 रनों की जीत का था।

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका पर अब तक की सबसे बड़ी वनडे जीत दर्ज की

इंग्लैंड ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 5 विकेट पर 414 रन का विशाल स्कोर बनाया। इस पारी में अनुभवी जो रूट ने अपना 19वां वनडे शतक और उभरते हुए खिलाड़ी जैकब बेथेल ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया। दोनों के शतकों ने इस बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। रूट और बेथेल ने तीसरे विकेट के लिए 182 रनों की शानदार साझेदारी की। जिसके बाद जोस बटलर ने 32 गेंदों में 62 रनों की तेज पारी खेलकर स्कोर को और मजबूत किया जिससे इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 415 रनों का विशाल लक्ष्य रखा।

जवाब में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया और शुरुआती पावरप्ले में ही छह विकेट गंवा दिए। जोफ्रा आर्चर ने धमाकेदार शुरुआत की और लगातार मेडन ओवरों में एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन के विकेट चटकाए। उन्हें ब्रायडन कार्स का भी अच्छा साथ मिला। दक्षिण अफ्रीकी की स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि वे अपने कप्तान टेम्बा बावुमा के बिना खेल रहे थे जिन्हें पहली पारी के दौरान चोट लग गई थी। फिर लेग स्पिनर आदिल राशिद ने तीन विकेट लेकर निचले क्रम के बल्लेबाजो को आउट कर इंग्लैंड की शानदार जीत सुनिश्चित की।

गौर है कि हैरी ब्रुक की टीम पहले दो मैच हारकर तीन मैचों की सीरीज पहले ही गंवा चुकी थी। लेकिन इस जीत ने उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ाया होगा। यह नतीजा दक्षिण अफ्रीका की वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार के तौर पर भी देखा जाएगा। उनकी दूसरी सबसे बड़ी हार भी हाल ही में पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई थी। अब दक्षिण अफ्रीका तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए इंग्लैंड का सामना करेंगी जो 10 सितंबर से शुरू होगी।