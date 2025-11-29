Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले कप्तान टेम्बा बावुमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुलकर बताया कि उनकी टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ कैसी रणनीति अपनाने वाली है। भारत के दिग्गज बल्लेबाजों की घरेलू वापसी होने जा रही है, ऐसे में दर्शकों की नजरें पूरी तरह इन दोनों पर टिकी रहेंगी।

रोहित-विराट के खिलाफ खेलने को उत्साहित बावुमा

बावुमा ने कहा कि उनकी टीम विराट और रोहित जैसी 'जीवित दिग्गजों' के खिलाफ खेलने को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा, 'ये हमारे लिए भी रोमांचक है। भारत में रोहित और विराट की मौजूदगी से पूरा माहौल अलग ही होता है। लेकिन तैयारी हम उनके लिए भी वैसी ही करेंगे, जैसी बाकी खिलाड़ियों के लिए करते हैं।'

बावुमा का कहना है कि भीड़ का उत्साह भले ही अलग हो, लेकिन कप्तान के तौर पर उनकी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता।

'कप्तान के तौर पर ज्यादा बदलाव नहीं' — बावुमा

उन्होंने आगे कहा, 'हम उनकी बल्लेबाजी को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं तैयार करेंगे। लेकिन कप्तानी की दृष्टि से मेरी भूमिका वही रहती है—टीम को नेतृत्व देना और मैदान पर सही फैसले करना। इसलिए मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं बदलता।'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार वापसी कर चुके हैं रोहित-विराट

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी। रोहित ने 3 मैच में 202 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था। विराट पहले दो मैचों में शून्य पर आउट हुए, लेकिन तीसरे वनडे में 74 रन* बनाकर लय में लौटे। अब घरेलू परिस्थितियों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी फॉर्म देखना दिलचस्प होगा।

दोनों टीमों की वनडे स्क्वाड

भारत की टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

साउथ अफ्रीका की टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ऑटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबिन हर्मन, केशव महाराज, मार्को यानसन, एडेन मार्कराम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।