स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले यशस्वी जायसवाल का घरेलू टेस्ट रिकॉर्ड बेहतरीन रहा था, लेकिन कोलकाता टेस्ट में उनका यह सिलसिला थम गया। पहले टेस्ट में जायसवाल दोनों पारियों में बुरी तरह फ्लॉप रहे।

पहली पारी में सिर्फ 12 रन बनाने के बाद, दूसरी पारी में वे चार गेंदों पर बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। यह पहली बार है जब जायसवाल घरेलू टेस्ट में शून्य पर आउट हुए। इससे पहले उनका सबसे कम स्कोर 13 रन (इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स, 2025) था।

भारत के ओपनर्स का 10 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन

रविवार को दक्षिण अफ्रीका के 124 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शुरू से ही विकेट गंवा दिए। जायसवाल के आउट होने के कुछ देर बाद केएल राहुल भी जल्दी आउट हो गए और भारत का स्कोर 1/2 हो गया। यह 10 साल में पहली बार था जब भारतीय ओपनर्स ने मिलकर सिर्फ 1 रन का योगदान दिया।

जायसवाल के टेस्ट में सबसे कम स्कोर

12 vs SA, कोलकाता (2025)

13 vs ENG, लॉर्ड्स (2025)

22 vs SA, सेंचुरियन (2023)

24 vs AUS, एडिलेड (2024)

28 vs SA, केपटाउन (2024)

दक्षिण अफ्रीका ने 30 रन से दी भारत को मात

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम 159 पर ऑलआउट हो गई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी 93 रन पर सिमट गई और मेहमान टीम ने 30 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह 15 साल बाद भारत में दक्षिण अफ्रीका की पहली टेस्ट जीत भी रही।

भारत को महसूस हुई शुभमन गिल की कमी

124 रनों के छोटे लक्ष्य में भी भारत को अपने कप्तान शुभमन गिल की कमी खली, जो गर्दन की सर्जरी के कारण मैच से बाहर थे और अस्पताल में भर्ती थे।

इसके पहले कप्तान टेंबा बावुमा की 55 रन की पारी* और कॉर्बिन बॉश के साथ 44 रनों की साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को सम्मानजनक बढ़त दिलाई, जो मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ।