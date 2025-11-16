स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए पहले टेस्ट में भारत पर 30 रन से जीत दर्ज की। प्लेयर ऑफ द मैच बने साइमन हार्मर ने कहा कि जरूरत से ज्यादा घबराने पर आप मुश्किल स्थिति में पड़ सकते हैं। हार्मर ने तीसरे दिन ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के विकेट लिए और जीत में अहम योगदान दिया।

प्लेयर ऑफ द मैच बने साइमन हार्मर ने कहा मुझे लगा कि आज गेंद थोड़ी सपाट हो गई थी क्योंकि गेंद ज्यादा नहीं फट रही थी। योगदान देकर अच्छा लगा। यहां तक पहुंचना, इस स्थिति में होना, फिर से आठ गेंद पीछे रहना, और संघर्ष दिखाना हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है। मैं आंकड़ों का आदमी नहीं हूं, जीत से खुश हूं। मुझे पता था कि मुझे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी।'

उन्होंने कहा, 'हमें लग रहा था कि हम मैच में आने से एक साझेदारी दूर हैं। मुझे सही क्षेत्रों में गेंदबाजी करने की जरूरत थी। मैं जुरेल के विकेट के साथ काफी भाग्यशाली रहा, साथ ही जडेजा और पंत के भी। इस स्थिति में खड़े होकर अविश्वसनीय रूप से खुश हूं। व्यक्तिगत प्रशंसा टीम की सफलता से ज्यादा मायने रखती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा घबरा जाते हैं, तो आप मुश्किल स्थिति में पड़ सकते हैं। एक इकाई के रूप में लड़कों ने अविश्वसनीय रूप से अच्छी गेंदबाजी की।'

भारत में टेस्ट मैचों में साइमन हार्मर का रिकॉर्ड

1/51

4/61

4/78

1/64

4/30

4/21