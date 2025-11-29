Go to PunjabKesari.in

Author: Niklesh Jain
लंदन ( निकलेश जैन ) भारत के नंबर दो शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानन्दा नें लंदन चैस क्लासिक ओपन में अपनी शीर्ष वरीयता को बनाये रखते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सयुंक्त बढ़त बना ली है , प्रज्ञानन्दा के साथ भारत के प्रणव आनंद भी लगातार तीन जीत के साथ सयुंक्त बढ़त पर है और अब चौंथे राउंड में प्रज्ञानन्दा सफेद मोहरो से प्रणव का सामना करेंगे । 

प्रज्ञानन्दा नें तीसरे राउंड में काले मोहरो से यूएसए के इंटरनेशनल मास्टर निको चसीन के ख़िलाफ़ निम्जो इंडियन ओपनिंग में एक आक्रमक मुकाबला खेला , हालांकि खेल एंडगेम तक गया और वजीर के एंडगेम में 52 चालों में दो अतिरिक्त प्यादे के साथ जीत दर्ज की । वहीं प्रणव नें तीसरे राउंड में फ्रांस के इंटरनेशनल मास्टर लोइक ट्रैवोडॉन को 102 चालों तक चले मुक़ाबले में ऊँट और घोड़े की दुर्लभ मात से पराजित किया । 

प्रज्ञानन्दा जो गोवा में संपन्न हुए विश्व कप के चौंथे दौर से बाहर हो गए थे फ़ीडे कैंडिडेट में पहुँचने के लिए फ़ीडे सर्किट के अपने पहले स्थान को क़ायम रखने के लिए इस स्पर्धा को जीतने के इरादे से उतरे है ।