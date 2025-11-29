Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

अर्जेंटीना: दिग्गज फुटबॉलर और विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी ने भारत आने की अपनी तैयारियों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मेसी ने पुष्टि की है कि उनके बहुचर्चित ‘GOAT Tour of India 2025’ में अब हैदराबाद को भी शामिल कर लिया गया है। यह उनका भारत दौरे का चौथा पड़ाव होगा।

मेसी पहले कोलकाता पहुंचेंगे, जो उनके टूर का शुरुआती शहर है। इसके बाद वे हैदराबाद आएंगे, फिर मुंबई और अंत में दिल्ली, जहां उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की संभावना है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मेसी ने लिखा, 'इंडिया, आपके प्यार के लिए धन्यवाद! GOAT Tour कुछ ही हफ्तों में शुरू हो रहा है। खुशी है कि हैदराबाद को भी मेरी यात्रा में शामिल किया गया है। इंडिया, जल्द मिलते हैं!'

कोच्चि में फ्रेंडली मैच रद्द होने के बाद हुआ बदलाव

केरल के खेल मंत्री द्वारा पहले 17 नवंबर को अर्जेंटीना के एक फ्रेंडली मैच की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में इसे रद्द करना पड़ा। इसी के बाद टूर की नई योजना में हैदराबाद को जोड़ा गया।

नए कार्यक्रम के अनुसार मेसी का दौरा भारत के चारों प्रमुख हिस्सों को कवर करेगा— कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली।

हैदराबाद में होंगे सेलिब्रिटी मैच और म्यूज़िकल इवेंट

टूर के आयोजक सतद्रु दत्ता ने बताया कि हैदराबाद में कार्यक्रम गाचीबौली स्टेडियम या राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होगा।यहां होंगे– सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच, फुटबॉल क्लिनिक, मास्टरक्लास, संगीत कार्यक्रम,मेसी का सम्मान समारोह।

GOAT Tour का पूरा शेड्यूल

 13 दिसंबर: कोलकाता
 13 दिसंबर (शाम): हैदराबाद
 14 दिसंबर: मुंबई
 15 दिसंबर: नई दिल्ली

मेसी के भारत दौरे को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है, और हैदराबाद का शामिल होना इस टूर को और खास बना रहा है।