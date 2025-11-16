Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए पहले टेस्ट में भारत को 30 रन से हराते हुए दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इस जीत में ऑफ–स्पिनर साइमन हार्मर का योगदान सबसे खास रहा, जिन्होंने दोनों पारियों में चार-चार विकेट लेकर टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। भारत में यह पहली बार नहीं है जब हार्मर ने अपने स्पिन जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाया हो। इससे पूर्व भी वे कई मौकों पर चार विकेट लेकर भारत को परेशानी में डाल चुके हैं। आगामी टेस्ट से पहले भारत को हार्मर की स्पिन के खिलाफ विशेष रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि यह स्पिनर अकेले ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। 

दक्षिण अफ्रीका की जीत में हार्मर का प्रभावशाली प्रदर्शन

ईडन गार्डन पर खेले गए पहले टेस्ट में साइमन हार्मर ने भारतीय बल्लेबाज़ों को लगातार परेशान किया। अपनी सटीक लाइन, फ्लाइट और टर्न के दम पर उन्होंने दोनों पारियों में चार-चार विकेट हासिल किए और मैच का मोमेंटम दक्षिण अफ्रीका की ओर मोड़ दिया। उनकी स्पिन के सामने भारतीय बल्लेबाज़ों की कमजोरी एक बार फिर उजागर हुई। हार्मर के विकेट केवल संख्या नहीं थे, बल्कि मैच के अहम मोड़ों पर आए, जहाँ भारत संभल सकता था लेकिन दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर ने लगातार प्रहार करते हुए भारत की वापसी की उम्मीदों को झटका दिया।

भारत में साइमन हार्मर का टेस्ट रिकॉर्ड 

भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में हार्मर ने जब भी मौका मिला, बेहतरीन गेंदबाजी की। उनके भारत में प्रदर्शन को देखें तो यह स्पष्ट है कि वह भारतीय परिस्थितियों और बल्लेबाज़ों की तकनीक को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। भारत में साइमन हार्मर के आंकड़े - 

1/51
4/61
4/78
1/64
4/30
4/21

इनसे यह साफ है कि हार्मर भारत में लगातार असरदार रहे हैं और अक्सर भारत की टॉप और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ी को हिलाने में सफल हुए हैं। खासतौर पर चार-चार विकेट वाली उनकी कई इनिंग्स भारतीय बल्लेबाज़ों के खिलाफ उनके आत्मविश्वास को दर्शाती हैं।

भारत के लिए चेतावनी: हार्मर में मैच बदलने की क्षमता 

भारत के सामने दूसरे टेस्ट से पहले सबसे बड़ी चुनौती साइमन हार्मर होंगे। उनकी स्पिन को खेलने के लिए बल्लेबाज़ों को पैर का उपयोग बेहतर करना होगा, स्वीप और रिवर्स स्वीप के विविध शॉट्स का इस्तेमाल करना होगा, गेंद की लंबाई को जल्दी पढ़ना होगा, क्रीज का उपयोग करके उन्हें लाइन बदलकर खेलने की जरूरत होगी। यदि भारतीय बल्लेबाज हार्मर को बिना रणनीति के खेलते हैं, तो दूसरे टेस्ट में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

आगामी टेस्ट में भारत की रणनीति कैसी होनी चाहिए?

रोटेशन ऑफ स्ट्राइक: हार्मर को एक ही बल्लेबाज़ के सामने लंबी गेंदबाजी करने का मौका न दिया जाए।
धैर्य और तकनीक: जल्दबाज़ी में शॉट न खेलकर रक्षात्मक तकनीक पर भरोसा दिखाना होगा।
स्पिन को आक्रामक रूप से खेलना: उन पर दबाव बनाने के लिए सकारात्मक खेलने की जरूरत होगी।
लंबी साझेदारियां: हार्मर के स्पेल के दौरान विकेट बचाना महत्वपूर्ण होगा।