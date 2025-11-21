गुवाहाटी : पहले टेस्ट मैच में स्पिनरों के सामने नतमस्तक होने वाली भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में स्पिन पहेली को सुलझाकर श्रृंखला बराबर करने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगी। शुभमन गिल की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत के लिए नेतृत्व की चुनौती बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए तो और भी कठिन परीक्षा आने वाली है, जिनके अक्सर उलझाने वाले फैसलों ने ड्रेसिंग रूम और थिंक टैंक को स्पष्टता के लिए जूझने पर मजबूर कर दिया है।

पिछले तीन दशकों से घरेलू मैदान पर खेलते हुए भारतीय टीमों की अजेय रहने की जो चमक रही है, वह वर्तमान टीम के सामने गायब हो गई है। यह पिछले कुछ वर्षों में पहला अवसर होगा जबकि भारतीय टीम घरेलू मैदान पर जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत नहीं करेगी। उसकी टीम कमजोर नजर आ रही है और क्रिकेट विशेषज्ञों के अनुसार यह अच्छी स्थिति नहीं है।

अगर न्यूजीलैंड की स्पिन जोड़ी एजाज पटेल और मिशेल सैंटनर ने 2024 में भारत के घरेलू धरती पर अजेय रहने की धारणा को तार-तार कर दिया था तो साइमन हार्मर और उनके अन्य साथी युवा भारतीय टीम को और भी कमजोर बना रहे हैं। स्पिनरों से निपटने की उचित तकनीक का अभाव स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। इसका भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता पर काफी प्रभाव पड़ा है जिसने स्थिति को और बदतर बना दिया है।

इन मुश्किल हालात में गिल की अनुपस्थिति में पंत कप्तानी संभालेंगे। उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि लाल मिट्टी वाली बारसापारा की पिच पर उनकी बल्लेबाजी भी उनके फैसलों की तरह ही महत्वपूर्ण होगी। यह शुरू से ही स्पष्ट था कि गर्दन में अकड़न के कारण गिल दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की दौड़ में नहीं थे, लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने आखिर तक संशय बनाए रखा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार 26 वर्षीय गिल आराम करने और स्वास्थ्य लाभ के लिए शहर से बाहर चले गए हैं।

गिल की जगह लेने के लिए साई सुदर्शन सबसे संभावित उम्मीदवार लग रहे हैं, हालांकि वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे या पिछले मैच की तरह ही वाशिंगटन सुंदर को इस नंबर पर उतारा जाएगा, यह देखना अभी बाकी है। जहां तक ​​कप्तानी के अनुभव की बात है तो पंत ने कुछ साल पहले इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भारतीय टी-20 टीम का नेतृत्व किया था, जब रोहित शर्मा को आराम दिया गया था। जहां तक लाल गेंद की क्रिकेट में कप्तानी करने का सवाल है तो पंत ने 2017 में दिल्ली की टीम को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया था, जहां टीम को चैंपियन विदर्भ से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि विशेषज्ञों की अधिक दिलचस्पी कोलकाता में पहले टेस्ट मैच की दूसरी शाम और तीसरी सुबह लिए गए उनके फैसलों में होगी।

पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने स्पिनरों की मदद से दक्षिण अफ्रीका के 7 विकेट 93 रन पर गिरा दिए थे। पंत ने तीसरे दिन सुबह मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से शुरू में गेंदबाजी नहीं करवाई जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। यही नहीं पंत को टीम चयन के मामले में अपने कोच को कुछ विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए राजी करना होगा।

भारतीय टीम में बाएं हाथ के कई बल्लेबाज हैं और अगर हालात अनुकूल रहे तो दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर फिर से अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, बशर्ते बीसीसीआई के क्यूरेटर तापोश चटर्जी और आशीष भौमिक गुरुवार को ट्रैक पर दिखी घास को हटा दें। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि इस स्थल पर खेले जाने वाले पहले टेस्ट को गलत कारणों से याद किया जाए।

अक्षर पटेल या कुलदीप यादव में से कोई एक ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह बना सकता है, जिससे तीसरा तेज गेंदबाज होने से भारत को किसी भी नमी का फायदा उठाने में मदद मिल सकती है। अगर उनकी गेंदबाजी की जरूरत न हो तब भी दाएं हाथ का बल्लेबाज होने के कारण वह इस तरह के विकेट पर प्रभावी साबित हो सकते हैं। जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सवाल है तो उसकी निगाह श्रृंखला में क्लीन स्वीप करके इतिहास रचने पर होगी। उसके खिलाड़ी इसके लिए किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे।

टीम इस प्रकार है :

भारत : ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, बी साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप।

दक्षिण अफ्रीका : तेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, ज़ुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरान मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरिन।

तारीख और समय : 22 नवम्बर सुबह 9 बजे।

