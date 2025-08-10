स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने इंग्लैंड में पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत लौट आए हैं। उन्होंने भारत आने के बाद अपनी ड्रीम एसयूवी कार खरीदी है। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को जानकारी दी है।

आकाश दीप ने तीन मैचों में 13 विकेट लिए जिसमें पारी में चार और पारी में पांच विकेट शामिल हैं। आकाश ने ओवल में पांचवें टेस्ट की दूसरी पारी में अपने शानदार अर्धशतक से सभी को चौंका दिया। आकाश नाइटवॉचमैन के तौर पर मैदान पर उतारे और 66 रन बनाए जो भारत की जीत में अहम योगदान देने वाले साबित हुए।

आकाश दीप ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'सपना पूरा हुआ। चाबी मिली। उन लोगों के साथ जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।' शेयर की गई तस्वीर से पता चलता है, कार एक काले रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर है। इस पोस्ट पर भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बधाई दी। सूर्यकुमार ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बहुत बहुत बधाई।'