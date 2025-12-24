मेलबर्न: इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट के प्रबंध निदेशक रॉब की ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज श्रृंखला के दौरान टीम के खिलाड़ियों के शराब सेवन की खबरों की जांच की जा रही है। इंग्लैंड पांच मैच की श्रृंखला में पहले तीन मैच हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने एशेज अपने नाम कर रखी है।

नूसा रिसॉर्ट में छुट्टियों के दौरान घटनाएं

इंग्लैंड की टीम जब श्रृंखला में 0-2 से पीछे थी, तब दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच उन्हें ब्रिस्बेन के उत्तर में स्थित नूसा रिसॉर्ट में चार रात का ब्रेक मिला। यह टीम के कार्यक्रम का हिस्सा था। मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को होटल तक जाने का रास्ता याद नहीं आता दिखा। वीडियो में एक महिला उनसे पूछती हैं कि क्या उन्हें होटल का रास्ता पता है, तो डकेट ‘नहीं' जवाब देते हैं और बातचीत जारी रहती है।

🚨🚨 ECB has launched an investigation into English players beer-drinking for 6 days out of 9 during trip to Noosa just before 3rd test.



- This video is of Ben Duckett, he was found by Australians on streets of Noosa under huge infleunce of alcohol.



- After losing the 2nd test,… pic.twitter.com/Dsbn25VOKu — Rajiv (@Rajiv1841) December 23, 2025

एक अन्य वीडियो में जैकब बेथेल को क्लब में नाचते हुए दिखाया गया। बेथेल ने अभी तक श्रृंखला का कोई मैच नहीं खेला है।

ECB की प्रतिक्रिया

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बयान दिया कि वह ऑनलाइन वायरल वीडियो से अवगत है, लेकिन तथ्यों की पुष्टि होने तक कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

डकेट का प्रदर्शन

डकेट पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट के सफल सलामी बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं। हालांकि इस एशेज श्रृंखला में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, छह पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर केवल 29 रन रहा। तीसरे टेस्ट में स्पिनर नाथन लियोन ने उन्हें बोल्ड किया और दूसरी पारी में वह केवल दो गेंद तक टिक पाए।

रॉब की का बयान

रॉब की ने कहा, 'अगर रिपोर्टो में हमारे खिलाड़ियों ने अत्यधिक शराब पी तो इसकी निश्चित रूप से जांच होगी। यह अस्वीकार्य है। किसी अंतरराष्ट्रीय टीम का अत्यधिक शराब सेवन मैं किसी स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकता।'

उन्होंने यह भी बताया कि एशेज से पहले न्यूजीलैंड में एक मैच के दौरान शराब पीने की रिपोर्ट की भी उन्होंने जांच की थी। हालांकि, उस समय उन्होंने इसे औपचारिक चेतावनी देने लायक नहीं माना। रॉब की ने स्पष्ट किया कि रात के खाने में एक गिलास वाइन पीना कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा का सेवन अनावश्यक और हास्यास्पद होगा।