हांगकांग : दिनेश कार्तिक ने हांगकांग सिक्सेज के साथ करार किया है। हाल ही में आईएलटी20 में शारजाह वॉरियर्स के लिए खेलने के लिए सहमत होने के बाद कार्तिक (40) अपने पूर्व भारतीय और तमिलनाडु टीम के साथी आर अश्विन के साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने पहले इस सिक्स-ए-साइड टूर्नामेंट में भाग लेने की पुष्टि की थी। आयोजकों, क्रिकेट हांगकांग,ने कहा कि कार्तिक भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।

कार्तिक ने कहा, 'हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया का नेतृत्व करना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका इतिहास इतना समृद्ध और वैश्विक है। मैं ऐसे खिलाड़यिों के समूह का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक हूँ जिनके नाम अविश्वसनीय रिकॉडर् हैं। हम साथ मिलकर प्रशंसकों को खुशी प्रदान करेंगे और निडर और मनोरंजक क्रिकेट खेलेंगे।' यह टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक चलेगा।

क्रिकेट हांगकांग चीन के अध्यक्ष बुर्जी श्रॉफ ने कहा, 'हमें हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया के कप्तान के रूप में दिनेश का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। उनका नेतृत्व और अनुभव इस प्रतियोगिता में अपार मूल्य जोड़ेंगे, और हमें विश्वास है कि उनकी उपस्थिति दुनिया भर के प्रशंसकों को इस शानदार क्रिकेट उत्सव का गवाह बनने के लिए आकर्षित करेगी।'

इस तीन दिवसीय आयोजन में कुल 12 टीमें भाग लेंगी जिसमें दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएई, भारत, पाकिस्तान, कुवैत, श्रीलंका, बंगलादेश और हांगकांग शामिल हैं। टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है और भारत और पाकिस्तान को, उम्मीद के मुताबिक, एक ही ग्रुप (ग्रुप सी) में रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें क्वाटर्र फाइनल में प्रवेश करेंगी। क्वाटर्र फाइनल की विजेता टीमें कप सेमीफाइनल में खेलेंगी जबकि हारने वाली टीमें प्लेट सेमीफाइनल में खेलेंगी।

प्रत्येक ग्रुप की सबसे निचली टीम बाउल प्रतियोगिता में खेलेगी। प्रतियोगिता में तीन दिनों में 29 मैच होंगे। प्रत्येक मैच छह ओवर का होगा, जिसमें प्रत्येक टीम में छह खिलाड़ी होंगे। विकेटकीपर को छोड़कर प्रत्येक गेंदबाज एक ओवर फेंकेगा और एक गेंदबाज दो ओवर फेंकेगा। सोनी स्पोट्र्स इस टूर्नामेंट का प्रसारण करेगा।