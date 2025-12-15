स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टी20 सीरीज के अहम पड़ाव पर टीम इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ है। स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी के चलते सीरीज के बचे हुए दोनों टी20 मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। यह खबर ऐसे समय सामने आई है, जब सीरीज निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।

तीसरे टी20 में भी नहीं खेले थे अक्षर

अक्षर पटेल धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भी टीम का हिस्सा नहीं थे। अब यह साफ हो गया है कि वह चौथे और पांचवें मैच में भी उपलब्ध नहीं रहेंगे। उनकी गैरमौजूदगी से टीम इंडिया की गेंदबाजी और निचले क्रम की बल्लेबाजी पर असर पड़ सकता है।

बीसीसीआई ने नहीं किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने फिलहाल अक्षर पटेल के रिप्लेसमेंट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। टीम मैनेजमेंट मौजूदा स्क्वॉड से ही विकल्प तलाश सकता है, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर एक संभावित नाम माने जा रहे हैं।

बुमराह की गैरहाजिरी से बढ़ी चिंता

अक्षर से पहले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी निजी कारणों से टीम से बाहर चल रहे हैं। बुमराह की वापसी को लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया है, जिससे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर अतिरिक्त दबाव बन गया है।

सीरीज में अहम रहा था अक्षर का योगदान

सीरीज के शुरुआती दो मैचों में अक्षर पटेल का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा था। पहले टी20 में उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए विकेट झटके थे, जबकि दूसरे मुकाबले में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए योगदान दिया। अब उनकी कमी को पूरा करना टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती होगी।

लखनऊ में होगा अगला मुकाबला

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में बढ़त बनाए रखने के लिए टीम इंडिया को अक्षर की गैरमौजूदगी में मजबूत प्रदर्शन करना होगा।