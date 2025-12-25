स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय घरेलू क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का आगाज रिकॉर्ड्स और रनों की बरसात के साथ हुआ। टूर्नामेंट के पहले ही दिन बल्लेबाज़ों ने ऐसा तूफान मचाया कि कुल 22 शतक जड़ दिए गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारियों ने ओपनिंग डे को यादगार बना दिया।

रोहित-कोहली का घरेलू क्रिकेट में दमदार कमबैक

वनडे स्पेशलिस्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली ने घरेलू क्रिकेट में लौटते ही क्लास दिखाई। रोहित शर्मा ने सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में नाबाद 155 रन की विस्फोटक पारी खेलकर मुंबई को जीत दिलाई। उनकी पारी में 18 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। वहीं, बेंगलुरु में विराट कोहली ने 101 गेंदों में 131 रन ठोकते हुए दिल्ली को चार विकेट से जीत दिलाई। इस दौरान उन्होंने 16,000 लिस्ट-ए रन पूरे कर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

प्लेट ग्रुप मुकाबले में बिहार के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन की अविश्वसनीय पारी खेली। वह 14 साल की उम्र में लिस्ट-ए शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ बने। उन्होंने महज 36 गेंदों में शतक पूरा किया, जो किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज़ लिस्ट-ए शतक है। बिहार ने इस मैच में 574/6 का स्कोर बनाकर लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे बड़ा टीम टोटल भी दर्ज किया।

ईशान किशन और कर्नाटक-ज्हारखंड का हाई-स्कोरिंग थ्रिलर

ग्रुप A में झारखंड बनाम कर्नाटक मुकाबला भी रनों का महासंग्राम बना। ईशान किशन ने सिर्फ 39 गेंदों में 125 रन ठोकते हुए लिस्ट-ए क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज़ भारतीय शतक जड़ा। जवाब में कर्नाटक ने देवदत्त पडिक्कल (147 रन) की शानदार पारी के दम पर 412 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया।

अन्य मुकाबलों में भी रिकॉर्ड्स की झड़ी

ओडिशा के स्वस्तिक सामल ने 212 रन की दोहरी शतकीय पारी खेली, जबकि सौराष्ट्र ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पंजाब, विदर्भ, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के मुकाबलों में भी शतक, तेज़ अर्धशतक और बड़े रन चेज़ देखने को मिले, जिससे साफ हो गया कि यह सीज़न बल्लेबाज़ों के नाम रहने वाला है।

पहले दिन ने ही बढ़ाया टूर्नामेंट का रोमांच

विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के पहले दिन ही रिकॉर्ड बुक्स हिल गईं। अनुभवी सितारों के साथ युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने टूर्नामेंट को धमाकेदार शुरुआत दी है और आने वाले मैचों में और बड़े कारनामों की उम्मीद जगा दी है।