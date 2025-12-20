Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में वापसी पर खुशी जताई है। किशन को लंबे अंतराल के बाद टीम में जगह मिली है और उन्होंने इसे अपने लिए बेहद खास पल बताया।

ईशान किशन का रिएक्शन

ईशान किशन ने ANI से बातचीत में कहा, 'मैं बहुत खुश हूं। अपनी घरेलू टीम झारखंड के लिए भी बेहद खुश हूं, जिसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।' किशन ने SMAT 2025/26 में झारखंड की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम

ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025/26 में जबरदस्त फॉर्म दिखाई। उन्होंने 10 पारियों में 517 रन बनाए, औसत 57.44 और स्ट्राइक रेट 197 से अधिक रहा। इस दौरान उनके नाम दो शतक और दो अर्धशतक रहे, जिसमें हरियाणा के खिलाफ फाइनल में लगाया गया शतक भी शामिल है।

टीम की घोषणा और चयन पर बयान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने की, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी मौजूद रहे। चयनकर्ताओं ने बताया कि टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को इस बार बाहर रखा गया है, हालांकि अगरकर ने उन्हें चैंपियन खिलाड़ी भी बताया।

सूर्यकुमार यादव कप्तान, अक्षर उपकप्तान

टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है। ईशान किशन को दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया गया है।

भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)।
 