दुबई: भारतीय अंडर-19 टीम 21 दिसंबर (रविवार) को ICC अकादमी में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में मैदान में उतरेगी। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में टीम ने ग्रुप ए के सभी मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया और पाकिस्तान को ग्रुप चरण में 90 रन से हराया था। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

भारतीय टीम का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में हरफनमौला रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ 95 गेंदों में 171 रन बनाए, जबकि अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ 125 गेंद में नाबाद 209 रन बनाकर युवा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। मध्यक्रम के आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने महत्वपूर्ण समय पर शानदार योगदान दिया।

गेंदबाजी में दीपेश देवेंद्रन ने पाकिस्तान और मलेशिया के खिलाफ अपने तेज़ स्पैल से प्रभावित किया। पाकिस्तान की ताकत तेज़ गेंदबाजी में है, जिसमें सुभान, मोहम्मद सैयाम और अली रजा प्रमुख हैं। पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी में फरहान यूसुफ नेतृत्व कर रहे हैं।

टीमें:
भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज।

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास, मोहम्मद हुजैफा।

मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा।