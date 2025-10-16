स्पोर्ट्स डेस्क: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मेंटर और भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने खुलासा किया है कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने को लेकर बेहद गंभीर हैं। हाल में ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा दौरा कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ हो सकती है, लेकिन कार्तिक ने इन अटकलों को खारिज कर दिया।

उन्होंने बताया कि कोहली ने अपने “लंबे ब्रेक” के दौरान लंदन में भी हफ्ते में दो से तीन बार नेट्स पर अभ्यास किया और फिटनेस बनाए रखी। कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर साझा एक वीडियो में कहा, 'लंदन में रहते हुए भी विराट लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे। इतने लंबे ब्रेक के बावजूद वो हफ्ते में दो-तीन बार नेट्स में बल्लेबाज़ी करते रहे। इससे साफ है कि वो वर्ल्ड कप खेलने को लेकर बेहद गंभीर हैं।'

लंबे अंतराल के बाद वापसी को तैयार कोहली

विराट कोहली करीब साढ़े चार महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटने जा रहे हैं। उन्होंने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जबकि आखिरी प्रोफेशनल मैच IPL 2025 फाइनल में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था।

दिनेश कार्तिक ने कहा कि कोहली का अनुभव भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होगा, अगर विराट टीम में हैं, तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उन्हें पता है दबाव में कैसे खेलना है। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं और मुझे यकीन है कि वो फिर करेंगे।'