स्पोर्ट्स डेस्क : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ध्रुव जुरेल ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन 24 वर्षीय जुरेल 99 रन पर थे, लेकिन दबाव को दरकिनार करते हुए उन्होंने रोस्टन चेज़ की गेंद पर चौका जड़कर यह उपलब्धि हासिल की। 

खास क्लब में शामिल

जुरेल भारत के लिए टेस्ट में शतक लगाने वाले 12वें विकेटकीपर बने। वह विजय मांजरेकर, फारुख इंजीनियर, अजय रात्रा और रिद्धिमान साहा जैसी हस्तियों की सूची में शामिल हो गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह सिर्फ पांचवें भारतीय विकेटकीपर हैं। 

कैलेंडर वर्ष का रिकॉर्ड

2025 में यह किसी भारतीय विकेटकीपर का तीसरा शतक है, जो एक कैलेंडर वर्ष में भारत की ओर से विकेटकीपरों द्वारा सर्वाधिक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2013 में दक्षिण अफ्रीका के पास था, जिसने एक वर्ष में चार शतक देखे थे। 

जश्न और आत्मविश्वास 

जुरेल ने चौका मारकर शतक पूरा करने के बाद बल्ला घुमाकर अनोखे अंदाज़ में जश्न मनाया। स्टेडियम में दर्शक खड़े होकर उनकी पारी की सराहना कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्वीप, कट और ड्राइव के साथ तेज़ बल्लेबाजी की और एक शानदार छक्का भी लगाया। 