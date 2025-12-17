Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

एडिलेड: एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने संघर्षपूर्ण लेकिन मजबूत बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 326 रन बना लिए। शुरुआती झटकों के बावजूद मेजबान टीम ने मैच में पकड़ बनाए रखी और इंग्लैंड को पूरी तरह हावी नहीं होने दिया।

शुरुआती झटकों से लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत निराशाजनक रही। जॉफ्रा आर्चर ने जेक वेदराल्ड को 18 रन पर आउट किया, जबकि ब्रायडन कार्स ने अगली ही ओवर में ट्रैविस हेड को पवेलियन भेज दिया। 33 रन पर दो विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी दबाव में आ गई थी।

ख्वाजा–लाबुशेन की अहम साझेदारी

इसके बाद उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि लाबुशेन 19 रन बनाकर आर्चर का शिकार हो गए, वहीं कैमरन ग्रीन भी खाता खोले बिना लौटे, जिससे ऑस्ट्रेलिया फिर मुश्किल में दिखा।

केरी और ख्वाजा ने बदला मैच का रुख

स्टीव स्मिथ की अनुपस्थिति में ख्वाजा और एलेक्स केरी ने पारी को नई दिशा दी। ख्वाजा ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 85 रन की शानदार पारी खेली। वह शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी ने ऑस्ट्रेलिया की नींव मजबूत कर दी।

एलेक्स केरी का ऐतिहासिक शतक

एलेक्स केरी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने जोश इंग्लिस और बाद में मिचेल स्टार्क के साथ अहम साझेदारियां कीं। केरी ने 106 रन बनाकर एशेज में शतक जड़ने वाले 12 साल बाद पहले ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया।

निचले क्रम का योगदान और दिन का अंत

केरी के आउट होने के बाद भी मिचेल स्टार्क ने उपयोगी बल्लेबाजी करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया। दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया 326/8 के स्कोर पर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था, जबकि स्टार्क नाबाद रहे।

दूसरे दिन पर टिकी निगाहें

अब सबकी नजरें दूसरे दिन पर होंगी, जहां ऑस्ट्रेलिया की कोशिश स्कोर को और आगे ले जाने की होगी। वहीं इंग्लैंड की टीम जल्दी विकेट निकालकर वापसी करने का प्रयास करेगी। एडिलेड टेस्ट अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है।