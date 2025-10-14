नई दिल्ली: भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने इतिहास रच दिया है। वह पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने अपने करियर के पहले 7 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 2013 में अपने पहले 6 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की थी।
जुरेल ने भारत के लिए अपना टेस्ट डेब्यू 15 फरवरी 2024 को राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ किया था, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने रिकॉर्ड 434 रनों से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने रांची और धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ क्रमशः 5 विकेट और एक इनिंग और 64 रनों से जीत दर्ज की।
उनका चौथा टेस्ट 22–25 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला गया, जिसमें भारत ने 295 रनों से जीत हासिल की। पांचवा टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में खेला गया, जिसे भारत ने 6 रनों से जीता।
रिशभ पंत की अनुपस्थिति में जुरेल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में खेला। अहमदाबाद में खेले गए सीरीज ओपनर में उन्होंने पहली पारी में 125 रन बनाए और दिल्ली टेस्ट में 44 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। दोनों मैचों में भारत ने जीत दर्ज कर सीरीज 2-0 से अपने नाम की।
ध्रुव जुरेल के पहले 7 टेस्ट और नतीजे:
बनाम इंग्लैंड, 434 रनों से जीत, राजकोट, 15-18 फरवरी, 2024
बनाम इंग्लैंड, 5 विकेट से जीत, रांची, 23-26 फरवरी, 2024
बनाम इंग्लैंड, एक इनिंग और 64 रनों से जीत, धर्मशाला, 7-9 मार्च, 2024
बनाम ऑस्ट्रेलिया, 295 रनों से जीत, पर्थ, 22-25 नवम्बर, 2024
बनाम इंग्लैंड, 6 रनों से जीत, द ओवल, 31 जुलाई–4 अगस्त, 2025
बनाम वेस्ट इंडीज, एक इनिंग और 140 रनों से जीत,अहमदाबाद 2-4 अक्टूबर, 2025
बनाम वेस्ट इंडीज, 7 विकेट से जीत दिल्ली,10-14 अक्टूबर, 2025
जुरेल अब अगले मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की ODI श्रृंखला में टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे। 24 वर्षीय खिलाड़ी को शुबमन गिल की कप्तानी में ODI टीम में बैकअप विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में चुना गया है।