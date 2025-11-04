फैसलाबाद : दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस 1 नवंबर को लाहौर में तीसरे टी20 मैच के दौरान कंधे की मांसपेशियों में हल्के खिंचाव के कारण आज से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। 22 वर्षीय ब्रेविस इस महीने के अंत में होने वाले दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे से पहले पुनर्वास के लिए पाकिस्तान में टीम के साथ रहेंगे, जिसमें दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैच शामिल हैं।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक ब्रेविस के प्रतिस्थापन की घोषणा नहीं की है। उनकी अनुपस्थिति पहले से ही कमजोर वनडे टीम को और कमज़ोर कर देती है, क्योंकि वरिष्ठ खिलाड़ी एडेन माकर्रम और कैगिसो रबाडा को आराम दिया गया है, और तेज गेंदबाज क्वेना मफाका और एनरिक नॉटर्जे चोटों के कारण बाहर हैं।

मैथ्यू ब्रीट्जके वनडे में टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि क्विंटन डी कॉक के संन्यास लेने का फैसला बदलने के बाद पहली बार 50 ओवर के प्रारूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। ब्रेविस ने पाकिस्तान दौरे के सभी मैचों में हिस्सा लिया, और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लाहौर में 54 रनों की आक्रामक पारी रहा।

अब तक छह एकदिवसीय मैचों में उन्होंने 49 के सर्वोच्च स्कोर के साथ 110 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट श्रृंखला 1-1 से ड्रॉ की, जबकि पाकिस्तान ने टी20 श्रृंखला 2-1 से जीती। एकदिवसीय श्रृंखला फैसलाबाद में खेली जाएगी, जो 2008 के बाद से शहर का पहला पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच होगा।