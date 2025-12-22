वेलिंगटन : न्यूजीलैंड की की ओपनर सूजी बेट्स पिछले महीने लगी चोट के कारण न्यूजीलैंड के घरेलू सीजन के बाकी मैचों और जिम्बाब्वे के खिलाफ आने वाली घरेलू सीरीज में नहीं खेल पाएंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की वेबसाइट के अनुसार बेट्स को हैलिबटर्न जॉनस्टोन शील्ड मैच में फील्डिंग करते समय चोट लगी थी, बाद में स्कैन से चोट की गंभीरता का पता चला।

मेडिकल सलाह के अनुसार उन्हें ठीक होने में लगभग तीन महीने लगेंगे, जिससे वह ओटागो के बाकी घरेलू मैचों, जिसमें सुपर स्मैश भी शामिल है, से बाहर हो गई हैं। इस झटके का मतलब यह भी है कि अनुभवी ओपनर न्यूजीलैंड की जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगी, जो 25 फरवरी को हैमिल्टन में शुरू होने वाली है। चोट के बावजूद बेट्स अपनी वापसी को लेकर आशावादी हैं और मार्च में न्यूजीलैंड के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वापसी का लक्ष्य बना रही हैं, जहां व्हाइट फर्न्स टी20 और वनडे दोनों सीरीज खेलने वाली हैं।

बेट्स ने कहा, 'इस गर्मी में मैच न खेल पाने का मुझे बहुत दुख है, मैं स्पार्क्स के साथ एक और सीजन खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, खासकर सुपर स्मैश का। मैं मार्च में व्हाइट फर्न्स के साथ मैदान पर वापसी करने के लिए द्दढ़ संकल्पित हूं, इसलिए अभी मेरा ध्यान इसी पर रहेगा।' बेट्स को आखिरी बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच में इंटरनेशनल मैच खेलते हुए देखा गया था। यह टूर्नामेंट इस अनुभवी खिलाड़ी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, जिन्होंने 5 पारियों में 40 रन बनाए जबकि न्यूजीलैंड 7 मैचों में सिर्फ एक जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर रहा।