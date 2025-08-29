स्पोर्ट्स डेस्क : दानिश मालेवार ने शुक्रवार को दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के लिए अपने पहले मैच में इतिहास रचते हुए दोहरा शतक पूरा किया। वह टूर्नामेंट में दोहरा शतक लगाने वाले विदर्भ के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले गुरुवार को वह 198 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे थे। उन्होंने बेंगलुरु में नॉर्थईस्ट जोन के खिलाफ दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही यह उपलब्धि हासिल की।

मात्र 220 गेंदों में 36 चौकों और एक छक्के की मदद से 203 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हो गए। इसके कुछ ही देर बाद वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में केवल 16 पारियों में 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ियों में से एक बन गए। इससे पहले सेंट्रल जोन ने बेंगलुरु में नॉर्थईस्ट जोन के खिलाफ 77 ओवर में 2 विकेट पर 432 रन बनाए थे, जिसमें तीसरे नंबर पर मालेवार की नाबाद 198 रनों की पारी का बड़ा योगदान था। कप्तान रजत पाटीदार ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया जिन्होंने मात्र 96 गेंदों पर 125 रनों की तेज पारी खेली और सलामी बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने भी 60 रनों का योगदान दिया।

2024 के रणजी ट्रॉफी सीजन में मालेवार का शानदार प्रदर्शन बड़े मंचों पर उनके शानदार प्रदर्शन से चिह्नित था। उन्होंने सेमीफाइनल में 79 और 29 रनों की पारी खेलकर प्रभाव छोड़ा जिससे विदर्भ को मुंबई जैसी मजबूत टीम पर 80 रनों की महत्वपूर्ण जीत मिली। हालांकि केरल के खिलाफ फाइनल में उनकी 153 और 73 रनों की शानदार पारियों ने ही उनकी टीम को खिताब दिलाया। उन्होंने 20 साल के एक खिलाड़ी के लिए 52 की औसत से सीजन में कुल 783 रन बनाए जो उनकी टीम में तीसरे सबसे ज्यादा थे।