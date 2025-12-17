Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेल चुके रविचंद्रन अश्विन ने 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच हुई कड़ी बोली की लड़ाई का विश्लेषण किया और कहा कि चेन्नई ने मौका गंवा दिया। ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा जिससे वह IPL इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। 

CSK और KKR को कैमरन ग्रीन की सेवाएं हासिल करने के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था, जो मिनी नीलामी के खास नामों में से एक थे, क्योंकि उनका बजट दूसरी फ्रेंचाइजी की तुलना में ज़्यादा था। दोनों टीमों ने इस युवा ऑलराउंडर को पाने की पूरी कोशिश की लेकिन जब कीमत 25 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई तो CSK पीछे हट गई। 

CSK ने मौका गंवा दिया, ग्रीन जेनरेशनल टैलेंट है

अश्विन ने टिप्पणी की कि KKR ने ग्रीन के लिए बोली लगाने में बहुत जल्दबाजी की और उनके पास 25 करोड़ रुपए के निशान से काफी पहले ही CSK को मुकाबले से बाहर करने की क्षमता थी। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'अगर KKR ने थोड़ा धैर्य रखा होता, जैसा कि कुछ दूसरी फ्रेंचाइजी जैसे पंजाब ने बोली लगाने में समय लिया। अगर KKR ने भी वैसे ही बोली लगाई होती, तो मुझे लगता है कि CSK ने कैमरन ग्रीन को बहुत पहले ही छोड़ दिया होता। KKR को लगा कि CSK ने ग्रीन पर बोली इसलिए लगाई क्योंकि उन्हें ऐसा करना था।' 

अश्विन ने कहा कि हालांकि CSK ने ग्रीन को साइन न करके एक मौका गंवा दिया, लेकिन यह ऑलराउंडर एक जेनरेशनल टैलेंट है जो उसे KKR के लिए एक शानदार खिलाड़ी बनाता है। अश्विन ने आगे कहा, 'मुझे लगा कि कैमरन ग्रीन CSK के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी होते, मुझे लगता है कि उन्होंने एक मौका गंवा दिया। जो भी हो, यह कीमत की बात नहीं है, ग्रीन एक जेनरेशनल टैलेंट है और यह KKR के लिए एक शानदार खिलाड़ी है।' 

इन फ्रेंचाइजियों के लिए भी खेल चुके हैं ग्रीन

कैमरन ग्रीन अब अपनी तीसरी IPL फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं, इससे पहले वह मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के साथ खेल चुके हैं। उन्होंने ऑफ-सीजन के दौरान लंबी चोट के कारण पिछले नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था। 