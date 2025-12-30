स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के राउंड-3 मुकाबले में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के नए खिलाड़ी और पुडुचेरी के कप्तान अमन खान के लिए यह मैच बेहद निराशाजनक साबित हुआ, जहां वह पुरुषों की लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगे गेंदबाज बन गए।

अमन खान ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

झारखंड के खिलाफ पूरे 10 ओवर गेंदबाज़ी करते हुए अमन खान ने 123 रन लुटा दिए। उनकी इकॉनमी 12.30 रही और उन्हें सिर्फ एक विकेट मिला। इसके साथ ही उन्होंने इसी टूर्नामेंट में अरुणाचल प्रदेश के मिबोम मोसू द्वारा बनाए गए 116 रन देने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात यह रही कि हाल ही में IPL 2026 मिनी ऑक्शन में CSK ने अमन खान को 40 लाख रुपये में खरीदा था, जिसके बाद उनके प्रदर्शन पर सबकी नज़र थी।

झारखंड की बल्लेबाज़ी का जलवा

अहमदाबाद में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए झारखंड ने शानदार प्रदर्शन किया और 50 ओवर में 7 विकेट पर 368 रन ठोक दिए। टीम के कप्तान कुमार कुशाग्र ने बेहतरीन शतक लगाकर पारी को संभाला। मिडिल ऑर्डर से भी उन्हें अच्छा सहयोग मिला, जबकि अंत के ओवरों में अनुकूल रॉय और मोहम्मद कौनेन कुरैशी ने तेज़ रन बटोरकर स्कोर को विशाल बना दिया।

दबाव में बिखरी पुडुचेरी की टीम

369 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुडुचेरी की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से रनचेज़ पटरी से उतर गया। बीच के ओवरों में थोड़ी लड़ाई जरूर दिखी, लेकिन टीम 41.4 ओवर में 235 रन पर सिमट गई। इस तरह झारखंड ने 133 रनों से एकतरफा जीत दर्ज की।

CSK के लिए चिंता का विषय बने अमन खान

CSK से जुड़े होने के कारण अमन खान का यह प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि एक खराब मैच से किसी खिलाड़ी का करियर तय नहीं होता, लेकिन इतने महंगे स्पेल ने उनके आत्मविश्वास और दबाव में प्रदर्शन को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। CSK प्रबंधन को उम्मीद होगी कि अमन इस अनुभव से सीख लेकर IPL से पहले मजबूत वापसी करेंगे।

रमाकृष्णा घोष ने लूटी महफिल

जहां अमन खान के लिए दिन मुश्किल भरा रहा, वहीं CSK से जुड़े एक और नाम रमाकृष्णा घोष ने शानदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के तेज़ गेंदबाज़ ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 7 विकेट लेकर 42 रन दिए। यह विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास का 12वां सात विकेट हॉल रहा और उन्होंने खुद को टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ों में शामिल कर लिया।

विजय हजारे ट्रॉफी में उतार-चढ़ाव भरा दिन

राउंड-3 का यह दिन घरेलू क्रिकेट की अनिश्चितता को साफ दिखाता है। एक तरफ झारखंड की दमदार जीत रही, तो दूसरी ओर अमन खान का अनचाहा रिकॉर्ड चर्चा में रहा। टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ अमन खान और रमाकृष्णा घोष दोनों पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।