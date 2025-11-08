स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2025 रिटेंशन डेडलाइन से पहले फैली अफवाहों पर आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के CEO कासी विश्वनाथन ने विराम लगा दिया है। सोशल मीडिया और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि फ्रेंचाइज़ी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, विश्वनाथन ने साफ कहा कि “नहीं, बिल्कुल नहीं।” इसी के साथ उन्होंने यह भी पुष्टि की कि महेंद्र सिंह धोनी IPL 2026 में खेलने के लिए तैयार हैं, जिससे फैन्स में नई उम्मीदें जाग गई हैं।

संजू सैमसन को लेकर ट्रेड की अफवाहें तेज

IPL 2025 के रिटेंशन डे से पहले क्रिकेट जगत में कई संभावित ट्रेड डील्स को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, संजू सैमसन को खरीदने का प्रस्ताव फिर से CSK की टेबल पर आया है। हालांकि CSK के CEO विश्वनाथन ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा, “नहीं, संभावना नहीं है। बिल्कुल नहीं।” इस बयान के बाद स्पष्ट हो गया कि चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के कप्तान सैमसन को अपनी टीम में लाने की कोई योजना नहीं बना रही है।

15 नवंबर की डेडलाइन से पहले हलचल तेज

IPL 2025 रिटेंशन की 15 नवंबर की डेडलाइन नज़दीक आते ही सभी टीमों के मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ गया है। कौन से खिलाड़ी रिटेन होंगे, कौन ट्रेड होंगे, इस पर लगातार अटकलें जारी हैं। संजू सैमसन का नाम भी दिल्ली कैपिटल्स और CSK दोनों फ्रेंचाइजियों से जोड़ा गया था, लेकिन अब विश्वनाथन के बयान के बाद तस्वीर साफ हो गई है।

धोनी IPL 2026 में खेलेंगे : CEO की पुष्टि

सबसे बड़ी खबर यह रही कि CSK के दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं।

कासी विश्वनाथन ने कहा, “उनके खेलने की संभावना है, यही मौजूदा स्थिति है। हमें लगता है कि वह इस आने वाले IPL में खेलेंगे।” धोनी, जो IPL 2025 के दौरान चोटिल रुतुराज गायकवाड़ की अनुपस्थिति में कप्तानी में लौटे थे, अब अगले सीज़न में अपनी टीम को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी में हैं।

CSK के लिए निराशाजनक रहा पिछला सीजन

IPL 2025 का सीज़न चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। टीम ने 14 में से सिर्फ चार मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही। धोनी के नेतृत्व में टीम में अनुभव तो था, लेकिन लय की कमी और चोटों ने संतुलन बिगाड़ दिया। अब IPL 2026 धोनी और CSK दोनों के लिए एक रीसेट मोमेंट की तरह देखा जा रहा है।

धोनी का शानदार IPL सफर जारी रहेगा

2008 से CSK के साथ जुड़े महेंद्र सिंह धोनी फ्रेंचाइज़ी की पहचान बन चुके हैं।

उन्होंने CSK के लिए अब तक 248 मैच खेले हैं।

उनके नाम 4,865 रन, 158 कैच और 47 स्टंपिंग दर्ज हैं।

कप्तान के तौर पर उन्होंने CSK को 5 IPL खिताब जिताए हैं — 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में।

धोनी का IPL 2026 में उतरना न केवल चेन्नई बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा। यह CSK के साथ उनका 17वां सीज़न और कुल मिलाकर IPL में 19वां सीज़न होगा, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे लंबे और सफल करियरों में से एक बनेगा।