नई दिल्ली: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नितीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी का मौका न देने के फैसले पर खुलकर बात की। गंभीर ने कहा कि टीम युवा खिलाड़ी पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहती थी।

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने दोनों पारियों में एक भी गेंद नहीं फेंकी। हालांकि, पहली पारी में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 43 रन (54 गेंद) बनाए, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे।

गंभीर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह मायने रखता है कि उसने कितने ओवर डाले। असली बात यह है कि वह अनुभव हासिल कर रहा है, खासकर घरेलू परिस्थितियों में। हम 23 साल के खिलाड़ी को सिर्फ मुश्किल विदेशी दौरों के लिए नहीं बचा सकते। जब उसने विदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसे घर पर भी खेलने का मौका मिलना चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट का लक्ष्य नितीश जैसे खिलाड़ियों को लंबे समय के लिए तैयार करना है, क्योंकि भारत के पास सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी है।

'हम नितीश को हर मौके पर तैयार करना चाहते हैं। हमारे पास सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर्स बहुत कम हैं, इसलिए जब भी मौका मिलेगा, हम उन्हें ग्रूम करते रहेंगे।'

नितीश कुमार रेड्डी अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज का हिस्सा होंगे, जिसकी शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी। इस सीरीज में भारत तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेगा।