मेलबर्न : इस समर यह दूसरी बार और पिछले पांच टेस्ट में तीसरी बार होगा, जब ऑस्ट्रेलिया बिना किसी मुख्य स्पिनर के पूरी तरह ऑल-पेस आक्रमण के साथ किसी टेस्ट मैच में उतरेगी। बॉक्सिंग डे टेस्ट के अंतिम-12 में नाथन लियोन की जगह आए टॉड मफऱ्ी को एक बार फिर जगह नहीं मिली है। हालांकि कार्यवाहक कप्तान स्टीवन स्मिथ ने कहा है कि सिडनी टेस्ट में उनके खेलने का अच्छा मौक़ा रहेगा।

माइकल नीसर, ब्रेंडन डॉजेट और जे रिचडर्सन में से कोई दो अंतिम एकादश का हिस्सा होंगे। अगर रिचडर्सन को मौका मिलता है, तो यह एशेज 2021-22 के बाद उनका पहला टेस्ट होगा। वहीं नीसर के लिए यह उनका पहला रेड-बॉल टेस्ट होगा। अब तक उन्होंने जो तीन टेस्ट मैच खेले हैं, सभी पिंक-बॉल टेस्ट रहे हैं। इस बीच कैमरन ग्रीन को बल्ले से खराब दौर के बीच बल्लेबाजी क्रम में नीचे खिसकाकर नंबर 7 पर भेजा गया है।

उस्मान ख्वाजा नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे और फॉर्म में चल रहे ऐलेक्स कैरी नंबर 6 पर बने रहेंगे। बल्ले से खराब फॉर्म में चल रहे जॉश इंगलिस और अपनी बारी का इंतजर कर रहे बो वेबस्टर, मर्फी के अलावा अंतिम-12 से बाहर होने वाले अन्य खिलाड़ी हैं।

ऑस्ट्रेलिया (संभावित) :

1 जेक वेदराल्ड, 2 ट्रैविस हेड, 3 मार्नस लाबुशेन, 4 स्टीवन स्मिथ (कप्तान), 5 उस्मान ख़्वाजा, 6 ऐलेक्स कैरी (विकेटकीपर), 7 कैमरन ग्रीन, 8 माइकल नीसर, 9 मिचेल स्टार्क, 10 ब्रेंडन डॉजेट/जे रिचडर्सन, 11 स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड ने पिछले 24 घंटों के विवाद के बावजूद बेन डकेट का समर्थन किया है। लेकिन ऑली पोप को उनके निराशाजनक प्रदर्शन की कीमत चुकानी पड़ी है और जेकब बेथेल को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया है। जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन के कारण पूरे दौरे से बाहर हो गए हैं, जिससे गस एटकिंसन की वापसी हुई है। विशेषज्ञ स्पिनर शोएब बशीर के लिए अब भी कोई जगह नहीं है।

इंग्लैंड :

1 जैक क्रॉली, 2 बेन डकेट, 3 जेकब बेथेल, 4 जो रूट, 5 हैरी ब्रूक, 6 बेन स्टोक्स (कप्तान), 7 जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), 8 विल जैक्स, 9 गस एटकिंसन, 10 ब्राइडन कार्स, 11 जॉश टंग

पिच रिपोर्ट

मेलबर्न के क्यूरेटर मैट पेज ने कहा कि वह पिछले सीजन में भारत के खिलाफ खेले गए उस रोमांचक टेस्ट जैसी पिच तैयार करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो पांचवे दिन थोड़ा टूटा था। उस मौके पर पिच पर 7 मिमी घास छोड़ी गई थी, जिससे हर किसी को कुछ-न-कुछ मिला था। हालांकि स्टीवन स्मिथ ने कहा कि क्रिसमस डे तक पिच पर अब भी 10 मिमी घास थी और उन्हें तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद की उम्मीद है।

मौसम

मैच के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव रहेगा और बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) ठंडा रहने की संभावना है। हालांकि बाद के दिनों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के निचले स्तर तक पहुंच सकता है। पहले और आखिरी दिन बारिश की भी संभावना है।

