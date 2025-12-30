स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर उठ रहे सवालों पर BCCI ने स्पष्ट रुख अपनाया है। बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा है कि गौतम गंभीर को हटाने या उनकी जगह किसी नए कोच की नियुक्ति को लेकर कोई योजना नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स पर BCCI की दो टूक

हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बीसीसीआई ने टेस्ट टीम के लिए वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया है। इन खबरों को खारिज करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि यह पूरी तरह अटकलें हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है।

शुक्ला ने ANI से बातचीत में कहा, 'गौतम गंभीर को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं, वे निराधार हैं। बीसीसीआई सचिव भी साफ कर चुके हैं कि न तो किसी को हटाने की योजना है और न ही किसी नए कोच की तलाश की जा रही है।'

टेस्ट क्रिकेट में भारत का हालिया प्रदर्शन

गंभीर के कार्यकाल में भारत को टेस्ट क्रिकेट में कई निराशाजनक नतीजों का सामना करना पड़ा है। घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम का व्हाइटवॉश होना फैंस और पूर्व खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका रहा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी भारत 3-1 से हार गया।

आंकड़ों की बात करें तो गौतम गंभीर अब तक घरेलू टेस्ट में पांच हार झेल चुके हैं, जो किसी भी भारतीय हेड कोच के लिए सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, वह घरेलू सीरीज में दो बार व्हाइटवॉश झेलने वाले इकलौते भारतीय कोच भी बन चुके हैं।

देवजीत सैकिया भी गंभीर के समर्थन में

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी इन अफवाहों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, 'कोच बदलने को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह गलत और तथ्यहीन हैं। बीसीसीआई ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।'

आगे की चुनौती: न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज

अब भारतीय टीम और कोच गौतम गंभीर के सामने खुद को साबित करने का अगला मौका न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली घरेलू सीरीज में होगा। भारत 11 जनवरी से शुरू होने वाली इस सीरीज में तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलेगा। यह सीरीज न सिर्फ टीम के आत्मविश्वास के लिए अहम होगी, बल्कि गंभीर के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों के जवाब देने का भी बड़ा मंच साबित हो सकती है।