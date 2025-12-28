Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी थी। इससे पहले 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-3 की हार ने भी टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए थे। इन लगातार हारों के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की टेस्ट क्रिकेट में भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी।

गंभीर की जगह लक्ष्मण को लेकर उड़ रहीं थीं अफवाहें

इन हारों के बाद खबरें आई कि BCCI के भीतर से किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने VVS लक्ष्मण से अनौपचारिक तौर पर रेड-बॉल टीम की कोचिंग को लेकर बातचीत की थी। इससे यह कयास लगाए जाने लगे कि गौतम गंभीर का टेस्ट कोच के तौर पर भविष्य खतरे में है।

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने अफवाहों पर लगाया विराम

इन तमाम अटकलों के बीच बातचीत में BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया। सैकिया ने साफ कहा, 'ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हमने किसी से कोई बातचीत नहीं की है। गौतम गंभीर अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक टेस्ट टीम के कोच बने रहेंगे।'

गंभीर का अगला असाइनमेंट

गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज में नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी। इस दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। खास बात यह है कि यह T20 वर्ल्ड कप 2026 (भारत और श्रीलंका की मेजबानी) से पहले भारत की आखिरी T20I सीरीज होगी।

भारत का अगला टेस्ट शेड्यूल

भारतीय टीम जून 14 से 18 के बीच घरेलू मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी। इसके बाद अगस्त 2026 में श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट और अक्टूबर 2026 में न्यूजीलैंड दौरे पर भी दो टेस्ट खेले जाएंगे। वहीं, जनवरी-फरवरी 2027 में भारत ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करते हुए पांच टेस्ट की बड़ी सीरीज खेलेगा।