केप टाउन : MI केप टाउन के कप्तान राशिद खान ने कहा कि पिछले सीजन में ट्रॉफी जीतने के बाद शुक्रवार से शुरू होने वाले SA20 सीजन में उनकी टीम पर कम दबाव है। डिफेंडिंग चैंपियन शुक्रवार को न्यूलैंड्स में एक नई टीम डरबन सुपर जायंट्स (DSG) के खिलाफ अपने टाइटल को बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। राशिद के अलावा, टीम में प्रोटियाज के स्टार खिलाड़ी कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन और कॉर्बिन बॉश के साथ ट्रेंट बोल्ट और नए खिलाड़ी निकोलस पूरन भी हैं।

राशिद ने कहा, 'पिछले साल इस साल की तुलना में ज्यादा दबाव था, आप जानते हैं कि हम लगातार दो बार सबसे नीचे आए थे और वहां से ऊपर आकर ट्रॉफी जीतना हमारे लिए एक टीम के तौर पर बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि हमने जो सही किया वह यह था कि हमने एक टीम के तौर पर मिलकर खेला और खेल के कुछ खास मौकों पर जिम्मेदारी ली। हर खिलाड़ी अनुभवी है, और वे खुद को हालात और टीम की स्थिति के हिसाब से बहुत जल्दी ढाल लेंगे। हर कोई बहुत प्रोफेशनल है, उन्होंने दुनिया भर में बहुत क्रिकेट खेला है और मुझे लगता है कि उनके लिए माहौल में ढलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा।'

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि पूरन अपनी नई टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, 'वह (पूरन) खेल में बहुत ज्यादा एनर्जी लाएंगे। हम जानते हैं कि वह कितने खतरनाक और कितने अच्छे क्रिकेटर हैं। वह ऐसे इंसान हैं जो आते ही बहुत सारे छक्के लगाते हैं, आप देखेंगे। वह एनर्जी और मनोरंजन से भरपूर इंसान हैं और मुझे यकीन है कि उन्हें यहां अपना समय बहुत पसंद आएगा।'

