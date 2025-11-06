नई दिल्ली: विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम को किंग चार्ल्स से मिलने का मौका मिला था, लेकिन नियमों के कारण सपोर्ट स्टाफ के सभी सदस्य शामिल नहीं हो सके।

मजूमदार ने कहा, 'जून में जब हम इंग्लैंड में थे, तब किंग चार्ल्स से मुलाकात हुई थी, लेकिन वहां सिर्फ 20 लोगों को जाने की अनुमति थी। मैंने सपोर्ट स्टाफ से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा—‘हमें राजा के साथ नहीं, बल्कि पीएम मोदी के साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाली तस्वीर चाहिए।’ और आज वही दिन आ गया।'

भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर पहली बार महिला विश्व कप खिताब अपने नाम किया। इसके बाद बुधवार को कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, कोच मजूमदार और पूरी टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की।

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को उनके जज़्बे और मानसिक मज़बूती के लिए सराहा, खासतौर पर उन मुश्किल पलों के लिए जब उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने कहा, 'आपने जो किया, वो सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक प्रेरणा है।'

हरमनप्रीत कौर ने याद किया कि 2017 में वे ट्रॉफी के बिना पीएम मोदी से मिली थीं, लेकिन इस बार उनके हाथों में देश का पहला विश्व कप था। स्मृति मंधाना ने कहा, 'प्रधानमंत्री जी की बातें हमें आगे और मेहनत करने की प्रेरणा देती हैं।'