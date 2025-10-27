स्पोर्ट्स डेस्क: भारत की इन-फॉर्म ओपनर प्रतिका रावल के महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल में खेलने पर संशय बना हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मैच में फील्डिंग करते हुए रावल के घुटने और टखने में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। यह मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, 'हमारी मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएंगी।' बीसीसीआई ने भी बयान जारी कर बताया कि टीम के फिजियो लगातार उनकी रिकवरी पर काम कर रहे हैं।

रावल ने इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है, उन्होंने 6 पारियों में 308 रन बनाए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 122 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी शामिल है। अब देखना यह होगा कि क्या वह 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल तक फिट हो पाती हैं।

उनकी अनुपस्थिति में भारत की ओपनिंग जोड़ी में अमनजोत कौर और स्मृति मंधाना उतरी थीं। अगर रावल फिट नहीं होतीं, तो भारत या तो जेमिमा रोड्रिग्स या हर्लीन देओल को प्रमोट कर सकता है, या रिजर्व खिलाड़ियों में से किसी को बुला सकता है।