त्रिवेंद्रम: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में आठ विकेट से शानदार जीत दर्ज कर न सिर्फ सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली, बल्कि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास भी रच दिया। इस मुकाबले के साथ हरमनप्रीत महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे सफल कप्तान बन गईं।

हरमनप्रीत कौर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

तीसरे टी20I में जीत के साथ ही हरमनप्रीत कौर के नाम कप्तान के तौर पर 77वीं जीत दर्ज हुई। इसके साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी मेग लैनिंग का 76 जीतों का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर टीम इंडिया की नजर

मैच के बाद पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में हरमनप्रीत ने साफ किया कि श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि टीम ने जानबूझकर अधिक आक्रामक रवैया अपनाया है। हरमनप्रीत के अनुसार, 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमने तय किया था कि टी20 क्रिकेट में अपने स्टैंडर्ड को और ऊपर ले जाना है। वर्ल्ड कप को देखते हुए आक्रामक खेल बहुत जरूरी है और इस सीरीज में टीम ने उसी सोच के साथ प्रदर्शन किया।'

गेंदबाजों की तारीफ में कसीदे

भारतीय कप्तान ने टीम की गेंदबाजी को सीरीज की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि टी20 फॉर्मेट में गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम होती है और भारतीय गेंदबाजों ने लगातार श्रीलंका को छोटे स्कोर पर रोके रखा। हरमनप्रीत ने कहा, 'आज हम जिस स्थिति में हैं, उसका पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है। उन्होंने हर मैच में शानदार अनुशासन दिखाया।' रेणुका ने तीसरे मैच में 4 विकेट देकर विपक्षी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। हरमनप्रीत ने कहा, 'हम जानते थे कि पावरप्ले में उनके टॉप ऑर्डर को जल्दी तोड़ना जरूरी है। रेणुका ने पहली ओवर के बाद शानदार वापसी की, जो काबिले-तारीफ है।”

अब चौथे टी20I पर नजर

भारत और श्रीलंका के बीच चौथा टी20 मुकाबला 28 दिसंबर को ग्रीनफील्ड स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। सीरीज पहले ही भारत के नाम हो चुकी है, लेकिन टीम इंडिया की कोशिश क्लीन स्वीप कर अपनी वर्ल्ड कप तैयारियों को और मजबूत करने की होगी।