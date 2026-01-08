सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर डेमियन मार्टिन की सेहत को लेकर बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मेनिन्जाइटिस के कारण अस्पताल में भर्ती रहे मार्टिन अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके हैं और उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। यह जानकारी उनके पूर्व साथी और ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने दी।

एडम गिलक्रिस्ट ने दी हेल्थ अपडेट

एडम गिलक्रिस्ट ने सिडनी टेस्ट के पांचवें दिन की शुरुआत से पहले डेमियन मार्टिन की सेहत पर अपडेट देते हुए कहा कि उनकी रिकवरी उम्मीद से कहीं बेहतर रही है। गिलक्रिस्ट ने कहा, 'डेमियन अब घर पर हैं। वह अस्पताल से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने शानदार रिकवरी की है। हालांकि अभी उन्हें पूरी तरह फिट होने में समय लगेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब वह घर पर रहकर स्वस्थ हो रहे हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि मार्टिन ने क्रिकेट जगत के सभी लोगों को उनके प्यार, दुआओं और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।

कोमा से घर तक का सफर

54 वर्षीय डेमियन मार्टिन को 27 दिसंबर को गंभीर हालत में गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत नाजुक होने के कारण उन्हें इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया था। कुछ समय बाद उन्होंने कोमा से बाहर आकर होश संभाला और फिर धीरे-धीरे उनकी हालत में सुधार होता गया।

परिवार ने जताया आभार

मार्टिन की पार्टनर अमांडा ने पहले जारी बयान में मेडिकल टीम का आभार जताया था। उन्होंने कहा था कि यह परिवार के लिए बेहद कठिन समय रहा है और सभी से निजता बनाए रखने की अपील की थी।

उन्होंने कहा, 'डेमियन का इलाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल की मेडिकल टीम ने इस मुश्किल वक्त में शानदार काम किया है।'

क्रिकेट जगत से मिल रहा समर्थन

मार्टिन की बीमारी की खबर सामने आने के बाद क्रिकेट जगत से लगातार समर्थन मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच और खिलाड़ी डैरेन लेहमैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'डेमियन मार्टिन के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं। मजबूत रहो और लड़ते रहो, लीजेंड।'

शानदार क्रिकेट करियर

डेमियन मार्टिन ने 1992 से 2006 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट, 208 वनडे और 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 4,406 रन (औसत 46.37, 13 शतक) बनाए, जबकि वनडे में उनके नाम 5,346 रन (औसत 40.80, 5 शतक और 37 अर्धशतक) दर्ज हैं। उन्हें क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ वनडे फिनिशर्स में गिना जाता है।

2004 के बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (भारत दौरा) में मार्टिन का प्रदर्शन यादगार रहा, जहां वह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने और ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई।